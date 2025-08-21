В КР планируют создать школу цифровых технологий в партнерстве со «Сбербанком»

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров КР о создании образовательной организации «Школа 21» — школы цифровых технологий на базе профессионального лицея информационных технологий № 99 при президенте КР.

В справке-обосновании к документу, подписанном министром просвещения Догдуркуль Кендирбаевой, говорится, что проект реализуется на основе достигнутых договоренностей между президентом КР Садыром Жапаровым и председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом о сотрудничестве в области цифрового образования в партнерстве со структурой «Сбербанка» — Автономной некоммерческой организацией повышения уровня качества образования населения «Школа 21».

Отмечается, что образовательная организация «Школа 21» — это современная инновационная модель подготовки IT-специалистов без использования традиционных форм обучения. Ключевыми отличиями модели «Школы 21» являются:

отсутствие преподавателей, лекций и расписаний;

работа в командах, максимальное погружение в реальную среду разработки;

гибкая адаптация под меняющиеся потребности IT-рынка;

обучение через решение задач, моделирующих реальные производственные кейсы.

Проект предусматривает бесплатное обучение для всех граждан КР старше 18 лет, успешно прошедших отбор, без требования диплома, опыта работы и владения иностранными языками.

Согласно документу, будет создан круглосуточно функционирующий кампус с необходимой инфраструктурой — компьютерным парком, сетью, зонами отдыха, коворкингами и прочим.

По данным инициатора, реализация проекта потребует дополнительных средств из республиканского бюджета: почти 425 миллионов сомов на 2025 год, более 139 миллионов — на 2026 год и почти 150 миллионов — на 2027 год.