Отмените поборы. В Бишкеке митингуют родители школьников

Родители учеников учебно-образовательного комплекса-лицея № 1 имени Чингиза Айтматова в селе Новопавловка вышли на митинг к «Белому дому». Они требуют уволить директора школы, прекратить поборы и ликвидировать фонд при школе, который собирает средства.
Родительница Жидегуль Кожошева сообщила, что в школе учатся 4,5 тысячи детей, ежемесячно они сдают в фонд развития школы от 500 до 3 тысяч сомов. При этом 1,3 тысячи учеников освобождены от оплаты.
По подсчетам родителей, ежемесячно собирают около 2 миллионов сомов.
«Фонд родители создавали для развития школы, улучшения материально-технического состояния учебного заведения. Но оно оставляет желать лучшего. Парт не хватает», — отметила она.
По ее словам, родители неоднократно требовали отчета, куда расходуют их деньги, однако бухгалтерские документы им не показали. В фойе висит так называемый отчет, в котором все расходы обозначены чуть ли не одной строкой.
Жидегуль Кожошева отметила, что изначально родители требовали прозрачности, а сейчас — ликвидации фонда.
Родительница добавила, что сейчас в заведении работает прокуратура, но она проверяет расходование государственных средств.
Известно, что директор учебного заведения Диляра Абдуллаева временно отстранена от должности.