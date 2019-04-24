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Общество

Отмените поборы. В Бишкеке митингуют родители школьников

Родители учеников учебно-образовательного комплекса-лицея № 1 имени Чингиза Айтматова в селе Новопавловка вышли на митинг к «Белому дому». Они требуют уволить директора школы, прекратить поборы и ликвидировать фонд при школе, который собирает средства.

Родительница Жидегуль Кожошева сообщила, что в школе учатся 4,5 тысячи детей, ежемесячно они сдают в фонд развития школы от 500 до 3 тысяч сомов. При этом 1,3 тысячи учеников освобождены от оплаты.

По подсчетам родителей, ежемесячно собирают около 2 миллионов сомов.

«Фонд родители создавали для развития школы, улучшения материально-технического состояния учебного заведения. Но оно оставляет желать лучшего. Парт не хватает», — отметила она.

По ее словам, родители неоднократно требовали отчета, куда расходуют их деньги, однако бухгалтерские документы им не показали. В фойе висит так называемый отчет, в котором все расходы обозначены чуть ли не одной строкой.

Родители рассказывают, что классы переполнены, в некоторых дети сидят по четверо, в то же время при школе открыли детский сад. Они добавили, что в учебном заведении работает вечерняя (заочная) школа, ученики которой ежемесячно платят 15 тысяч сомов.

Жидегуль Кожошева отметила, что изначально родители требовали прозрачности, а сейчас — ликвидации фонда.

«У нас есть фонды классов, лучше будем туда сдавать по 100-150 сомов ежемесячно. Айыл окмоту ежегодно выделяет средства школе, оплачивает электроэнергию, выделяет уголь. На что тратят наши деньги, неизвестно», — отметила она.

Родительница добавила, что сейчас в заведении работает прокуратура, но она проверяет расходование государственных средств. 

«Школа у нас считается инновационной, есть даже танцевальная группа. Она выезжает за рубеж, но никогда не выступает в школе, на праздники нанимают людей со стороны», — сказала она.

Известно, что директор учебного заведения Диляра Абдуллаева временно отстранена от должности.
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