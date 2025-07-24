В бишкекской школе № 29 выявлена схема незаконной выдачи аттестатов

В Бишкеке департамент образования выявил незаконную выдачу аттестатов о среднем общем образовании в СОШ № 29. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Установлено, что четверо учащихся 11-го класса фактически не присутствовали на уроках в течение учебного года. Личные дела указанных учеников отсутствовали, что свидетельствовало о нарушении требований по ведению документации.

Учащиеся не числились в электронном журнале, однако были внесены в систему «Күбөлүк» с отметкой «Экстернат». При этом отсутствовали соответствующие документы, подтверждающие обучение в форме экстерната.

Департамент образования направил письмо для получения юридической оценки ситуации в соответствующие правоохранительные органы.

Отмечается, что работа по расследованию ситуации продолжается. Принимаются меры для обеспечения прозрачности и соблюдения законодательства в сфере образования.