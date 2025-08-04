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Общество

Власти упростят лицензирование частных школ — запускается 100-дневная реформа

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев представил очередные шаги в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

Отмечается, что на аппаратном совещании Адылбек Касымалиев сообщил о запуске новой реформы, направленной на упрощение процедур лицензирования для частных школ, реализующих программы начального общего образования.

По словам главы кабмина, инициатива станет частью комплекса 100-дневных реформ, уже доказавших свою эффективность. С начала 2025 года стартовало шесть подобных инициатив, четыре из которых уже завершены.

Одна из ключевых задач, отметил Адылбек Касымалиев, — ликвидация нехватки ученических мест в государственных школах, особенно в Бишкеке, Оше, а также в Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Из-за перенаселения школьники в этих регионах учатся в две или даже три смены, что сказывается на качестве обучения и мотивации.

«Государство строит новые школы, но этого уже недостаточно. Мы должны создать условия, чтобы частный сектор стал полноценным партнером в решении этой проблемы», — подчеркнул председатель кабинета министров.

Он добавил, что сегодня в стране работает 219 частных школ, из них 108 — в Бишкеке и 54 — в Оше. В 2024 году выдано 33 лицензии, с начала 2025-го — еще 21. По словам Адылбека Касымалиева, это подтверждает интерес частного сектора к образовательной сфере.

В рамках реформы профильным органам поручено в течение 100 дней пересмотреть порядок лицензирования, устранить избыточную бюрократию и предложить меры по ускорению процесса. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338431/
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