Общество

Скончался известный казахстанский писатель и поэт Мухтар Шаханов

Скончался известный казахстанский писатель и поэт Мухтар Шаханов. Об этом сообщили в Министерстве культуры РК.

Мухтар Шаханов — выдающийся писатель, поэт, драматург, известный политический деятель, бывший депутат Верховного Совета СССР, экс-депутат Мажилиса РК. Герой Труда Казахстана (2022), народный писатель Казахстана (1996), народный поэт Кыргызской Республики (1994).

Ему было 83 года.

В ведомстве подчеркнули, что Мухтар Шаханов «был одной из выдающихся личностей, который умел создавать произведения высокого уровня и соединить поэзию с гражданской позицией».

«Его произведения, принесшие в мир поэзии новые художественные формы и свежее дыхание, обогатившие казахскую поэзию оригинальностью и глубиной, стали ценным достоянием нашей духовной культуры. Он откликался на сложные общественные вопросы, высказывал глубокие и страстные мысли о судьбе страны и земли, демонстрируя пример высокой гражданской позиции, присущей только ему», — говорится в сообщении.
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог&nbsp;РФ провел в&nbsp;Бишкеке успешную операцию по&nbsp;пересадке печени Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
