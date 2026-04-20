Скончался известный казахстанский писатель и поэт Мухтар Шаханов. Об этом сообщили в Министерстве культуры РК.

Мухтар Шаханов — выдающийся писатель, поэт, драматург, известный политический деятель, бывший депутат Верховного Совета СССР, экс-депутат Мажилиса РК. Герой Труда Казахстана (2022), народный писатель Казахстана (1996), народный поэт Кыргызской Республики (1994).

Ему было 83 года.

В ведомстве подчеркнули, что Мухтар Шаханов «был одной из выдающихся личностей, который умел создавать произведения высокого уровня и соединить поэзию с гражданской позицией».

«Его произведения, принесшие в мир поэзии новые художественные формы и свежее дыхание, обогатившие казахскую поэзию оригинальностью и глубиной, стали ценным достоянием нашей духовной культуры. Он откликался на сложные общественные вопросы, высказывал глубокие и страстные мысли о судьбе страны и земли, демонстрируя пример высокой гражданской позиции, присущей только ему», — говорится в сообщении.