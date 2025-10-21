10:32
Общество

В Бишкеке узаконили еще один проблемный дом — Минстрой

В Бишкеке еще один многоквартирный дом узаконило Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минстроя
Фото Минстроя

Отмечается, что акт ввода в эксплуатацию подписан. Документы жителям 12-этажного двухблочного дома на улице Юнусалиева, 179/1 вручил директор Госдепартамента архитектурно-строительного контроля Эрназарбек Суеркулов.

Объект был построен компанией «МЗМ Строй» без разрешительной документации и оставался в статусе проблемного более 11 лет. Все это время жильцы не могли оформить квартиры в собственность и сталкивались с трудностями при регистрации недвижимости.
