В Бишкеке еще один многоквартирный дом узаконило Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото Минстроя

Отмечается, что акт ввода в эксплуатацию подписан. Документы жителям 12-этажного двухблочного дома на улице Юнусалиева, 179/1 вручил директор Госдепартамента архитектурно-строительного контроля Эрназарбек Суеркулов.

Объект был построен компанией «МЗМ Строй» без разрешительной документации и оставался в статусе проблемного более 11 лет. Все это время жильцы не могли оформить квартиры в собственность и сталкивались с трудностями при регистрации недвижимости.