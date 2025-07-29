Осуществлен сравнительный анализ предметных стандартов и учебных программ для школьного образования России и Кыргызстана, особых различий практически нет. Об этом на брифинге сообщила президент Кыргызской академии образования (КАО) Назира Дюшеева.

По ее словам, фундаментальное ядро во всех предметах сохраняется. Но у каждой страны имеется свой национальный компонент.

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«Например, история КР, география КР, кыргызский язык, кыргызская литература, история развития религий преподаются в другом контексте, чем в РФ. Есть определенные отличительные особенности, и мы над ними работали, чтобы знать, как это интегрировать для будущих девяти строящихся в Кыргызстане совместных школ. Поскольку мы перешли на 12-летнее образование, у нас эта работа немного поменяла ракурс, мы поделились с российскими коллегами предметными стандартами. Сейчас идет анализ, как синхронизировать содержание школьного образования в этих двух моделях (11-летнее и 12-летнее образование)», — сказала Назира Дюшеева.

Она отметила, что Россия осуществляет гуманитарную помощь по обеспечению учебниками по русскому языку и литературе для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов, которые перешли на 12-летнее образование. В этом плане есть рабочая группа по социокультурной адаптации этих книг.