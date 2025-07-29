13:31
USD 87.30
EUR 101.96
RUB 1.10
Общество

Особых различий между учебными школьными программами КР и РФ нет — КАО

Осуществлен сравнительный анализ предметных стандартов и учебных программ для школьного образования России и Кыргызстана, особых различий практически нет. Об этом на брифинге сообщила президент Кыргызской академии образования (КАО) Назира Дюшеева.

По ее словам, фундаментальное ядро во всех предметах сохраняется. Но у каждой страны имеется свой национальный компонент.

Читайте по теме
Россия и Кыргызстан: устойчивое партнерство в цифрах — достижения 2024 года

«Например, история КР, география КР, кыргызский язык, кыргызская литература, история развития религий преподаются в другом контексте, чем в РФ. Есть определенные отличительные особенности, и мы над ними работали, чтобы знать, как это интегрировать для будущих девяти строящихся в Кыргызстане совместных школ. Поскольку мы перешли на 12-летнее образование, у нас эта работа немного поменяла ракурс, мы поделились с российскими коллегами предметными стандартами. Сейчас идет анализ, как синхронизировать содержание школьного образования в этих двух моделях (11-летнее и 12-летнее образование)», — сказала Назира Дюшеева.

Она отметила, что Россия осуществляет гуманитарную помощь по обеспечению учебниками по русскому языку и литературе для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов, которые перешли на 12-летнее образование. В этом плане есть рабочая группа по социокультурной адаптации этих книг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337807/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
В бишкекской школе № 29 выявлена схема незаконной выдачи аттестатов
Кыргызстан остается основным поставщиком новых легковых автомобилей в Россию
Граждане Кыргызстана в России не могут легализоваться из-за очередей в центрах
Банки России из списка системно значимых не исключают поиск финансовой помощи
В 2025 году 80 процентов выпускников педвузов трудоустроены — Минпросвещения
В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»
Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима
В учебных заведениях КР выявлено более 11 тысяч нарушений пожарной безопасности
Кыргызстан будет сотрудничать с Кореей в сфере цифрового образования
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; продлил выгодные условия по&nbsp;исламским продуктам до&nbsp;конца года «Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
Как Beeline вносит вклад в&nbsp;устойчивое развитие Кыргызстана Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана
Exclusive от&nbsp;MEGA! Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитная карточка Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
BAKAI BANK GREEN отметил два года и&nbsp;запустил бизнес-зону с&nbsp;полным спектром услуг BAKAI BANK GREEN отметил два года и запустил бизнес-зону с полным спектром услуг
29 июля, вторник
13:14
В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощью мобильных данных В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощь...
12:56
Изменения в миграционной политике для кыргызстанцев обсудили в Госдепе
12:52
Исторические артефакты на дне озера Иссык-Куль обнаружили водолазы МЧС
12:31
Стрельба в небоскребе в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые
12:27
Хранить — тоже преступление. В Кыргызстане ужесточили борьбу с экстремизмом