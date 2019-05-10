Дамир Мусакеев назвал свое уголовное преследование политическим

Уголовное дело возбужденное по факту незаконного обогащения является политическим преследованием. Об этом журналистам заявил экс-глава Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев.

Отметим, сегодня он показывает представителям СМИ имущество, зарегистрированное на него и его родственников.

По его словам, в социальной сети Facebook его очерняют как могут — делают бандитом, организатором антикитайского митинга и митинга против добычи урана.

«До этого я смеялся над тем, что пишут, но эту неделю обсуждают стоимость родительского дома. Я даже не знаю сколько он стоит. Откуда они взяли 20 миллионов сомов — не знаю. Меня сделали миллионером. Я считаю, что возбужденное по этому факту уголовное дело носит политический характер, поскольку я остался рядом с Алмазбеком Шаршеновичем (экс-президентом Кыргызстана Атамбаевым - прим. 24.kg). Те, кто знает меня, понимает, что нет никаких миллионов. Некоторые участки действительно принадлежат моей семье, а о некотором имуществе я вообще не знаю», — сказал Дамир Мусакеев.

Экс-глава Девятой службы отметил, что после того, как он покинул пост, его уговаривали просить должность у новой власти.

«Те, кто ранее был с Алмазбеком Шаршеновичем сейчас перешли на другую сторону. В том числе генералы, тот же Асылбек Жээнбеков. Я собственноручно написал рапорт и ушел с генеральной должности. Меня никто не заставлял покидать пост. Как после этого я пойду просить должность?» — добавил Дамир Мусакеев.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 годы он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.