Численность государственной охраны Алмазбека Атамбаева не изменилась

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не остался без охраны после ареста экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, в СМИ муссируют сообщения, что после ареста экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева экс-президент Кыргызстана остался без охраны.

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«В соответствии с Законом «О государственной охране», ее предоставляют президенту, торага Жогорку Кенеша, премьер-министру, председателю Верховного суда и экс-президенту. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью ее предоставляют депутату ЖК, а также главам зарубежных государств, правительств и делегаций в период пребывания в республике. Число сотрудников, обеспечивающих безопасность экс-президента Алмазбека Атамбаева, остается прежним», — сообщили в ГКНБ.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. Свердловский районный суд приговорил бывшего главу Девятой службы ГКНБ к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что по версии следствия, Дамир Мусакеев, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.