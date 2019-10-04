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Общество

Бывшего начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева перевели в колонию

Бывшего начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева перевели для отбытия наказания в исправительную колонию № 27 в селе Молдовановка Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции. Свердловский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Дамира Мусакеева обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ, в 2016-2017 годах незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных сотрудников. 
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