Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить жалобу на экс-генпрокурора

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить заявление жителя Узгенского района Аттокура Бусурманкулова о возможном незаконном захвате имущества.

Вопрос поднят на встрече главы государства с жителями района. Аттокур Бусурманкулов, представляющий акционерное общество «Бал-Кочот», заявил, что предприятие, созданное в 1995 году, работало до 2021 года, после чего лишилось своих активов.

По его словам, речь идет о 40 гектарах земли в селе Дон-Булак, где находились многолетние насаждения, а также здания и другие объекты, принадлежавшие обществу.

Заявитель утверждает, что имущество и земельный участок захвачены рейдерским путем при участии лиц, связанных с бывшим генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым.

Садыр Жапаров уточнил детали обращения, включая местоположение и площадь участка, после чего поручил заместителю председателя ГКНБ Алишеру Эрбаеву провести проверку изложенных фактов.

По итогам проверки будет дана правовая оценка.