15:38
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить жалобу на экс-генпрокурора

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить заявление жителя Узгенского района Аттокура Бусурманкулова о возможном незаконном захвате имущества.

Вопрос поднят на встрече главы государства с жителями района. Аттокур Бусурманкулов, представляющий акционерное общество «Бал-Кочот», заявил, что предприятие, созданное в 1995 году, работало до 2021 года, после чего лишилось своих активов.

По его словам, речь идет о 40 гектарах земли в селе Дон-Булак, где находились многолетние насаждения, а также здания и другие объекты, принадлежавшие обществу.

Заявитель утверждает, что имущество и земельный участок захвачены рейдерским путем при участии лиц, связанных с бывшим генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым.

Садыр Жапаров уточнил детали обращения, включая местоположение и площадь участка, после чего поручил заместителю председателя ГКНБ Алишеру Эрбаеву провести проверку изложенных фактов.

По итогам проверки будет дана правовая оценка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370479/
просмотров: 557
Версия для печати
Популярные новости
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
15 апреля, среда
15:34
Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду
15:25
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
15:24
В Ноокатском районе водители проигнорировали кортеж президента
15:22
Самые работоспособные. В Бишкеке помогают мигрантам, вернувшимся из-за рубежа
15:13
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»