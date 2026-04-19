Купили бы такой? Муж Рианны представил диван в виде мешков с мусором

Мебельный бренд Hommemade американского рэпера A$AP Rocky создал диван TrashBag Couch в виде мусорных мешков.

Как пишет Hypebeast, арт-объект создан в сотрудничестве со студией российского архитектора и дизайнера Гарри Нуриева Crosby Studios.

Объект состоит из модульных кресел-мешков, которые выглядят как гиперреалистичные пакеты с мусором. Подушки выполнены в форме прозрачных черных, красных и синих мешков, до отказа набитых пластиковыми контейнерами, смятыми купюрами, обертками от сладостей и другими случайными предметами.

Цена дивана на данный момент неизвестна.