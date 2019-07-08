Суд по делу Дамира Мусакеева проходит в закрытом режиме

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Известно, что процесс перенесли на 16 июля.

Адвокаты Дамира Мусакеева не дают никаких комментариев.

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Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь идет о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева на 20 миллионов сомов, приобретенного им с 2010 по 2017 год.

Дамира Мусакеева обвиняют также в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников. Свердловский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.