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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (121)

Осужденный экс-замглавы ГКНБ Дамир Мусакеев не жалуется на содержание в СИЗО

Осужденный за незаконное распределение квартир экс-глава Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев не жалуется на содержание в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, сотрудники НЦПП посетили сегодня бывшего заместителя председателя ГКНБ.

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«Он сидит в камере с бывшими силовиками. Жалоб на содержание или жестокое обращение со стороны администрации СИЗО Дамир Мусакеев не имеет. Ранее с просьбой посетить бывшего главу Девятой службы ГКНБ просили его родственники», — сказал Нурдин Сулайманов.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. Свердловский районный суд приговорил бывшего главу Девятой службы ГКНБ к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что по версии следствия, Дамир Мусакеев, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.
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