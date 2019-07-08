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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (147)

В Бишкекском горсуде собрались сторонники Дамира Мусакеева

В Бишкекском горсуде собрались сторонники экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

Около 20 родственников и знакомых пришли поддержать экс-зампредседателя ГКНБ.

Отметим, сегодня коллегия Бишкекского горсуда начнет рассматривать апелляционную жалобу адвокатов Дамира Мусакеева на приговор Свердловского районного суда.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников. Свердловский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
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