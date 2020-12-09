16:09
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-главы Девятой службы ГКНБ

В Бишкеке около здания Верховного суда проходит митинг в поддержку экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

Сторонники осужденного требуют его освобождения.

Участники акции протеста держат плакаты с надписями: «Дамир сидит безосновательно», «Свободу Дамиру Мусакееву».

Отметим, что сегодня коллегия Верховного суда рассмотрит ходатайство адвокатов Мусакеева о пересмотре дела по новым обстоятельствам.

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции. Свердловский районный суд приговорил Дамира Мусакеева к пяти годам лишения свободы.

Дамира Мусакеева обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ, в 2016-2017 годах незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176094/
просмотров: 873
Версия для печати
Материалы по теме
Приговоры Дамира Мусакеева отменены. Дело направили в первую инстанцию
На правозащитницу Алену Хоменко подали в суд из-за публикации в Facebook
События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался
Болят голова и поясница. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд
В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей, пока дело не поступит в суд
В Узгене в муниципальную собственность вернули земельный участок
Освобождение Батукаева. Около Верховного суда собрались сторонники Атамбаева
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд не может рассмотреть дело без обвиняемых
Избиение шестилетнего ребенка. Суд не стал арестовывать отчима
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
9 декабря, среда
16:02
Приговоры Дамира Мусакеева отменены. Дело направили в первую инстанцию Приговоры Дамира Мусакеева отменены. Дело направили в п...
16:00
Россия передала Кыргызстану мобильную лабораторию
15:51
Контроль за горнодобывающими компаниями. В Конституцию вписали новую норму
15:49
Задушил за долг в $3,5 тысячи. В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве
15:29
Легализация имущества. Подписан закон о добровольном декларировании доходов