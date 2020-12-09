В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-главы Девятой службы ГКНБ

В Бишкеке около здания Верховного суда проходит митинг в поддержку экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

Сторонники осужденного требуют его освобождения.

Участники акции протеста держат плакаты с надписями: «Дамир сидит безосновательно», «Свободу Дамиру Мусакееву».

Отметим, что сегодня коллегия Верховного суда рассмотрит ходатайство адвокатов Мусакеева о пересмотре дела по новым обстоятельствам.

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции. Свердловский районный суд приговорил Дамира Мусакеева к пяти годам лишения свободы.

Дамира Мусакеева обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ, в 2016-2017 годах незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных сотрудников.