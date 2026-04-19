В Бишкеке открылась выставка «Трагедия народов», подготовленная Музеем Победы

В Национальном историческом музее состоялось открытие выставки, посвященной Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом сообщили в Посольстве России в Кыргызстане.

Указано, что с докладом на тему общей исторической памяти КР и РФ выступил руководитель центра историко-культурного наследия КРСУ Леонид Сумароков.

По словам посла РФ в КР Сергея Вакунова, принятое решение об установлении новой даты направлено на сохранение исторической памяти — памяти о жертвах, принесенных Советским Союзом и всеми народами когда-то общего государства.

В рамках мероприятия также состоялся показ художественного фильма «Группа крови».
