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Общество

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева отпустили под домашний арест

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева подтвердила эту информацию. По ее данным, такое решение принял Свердловский районный суд Бишкека.

Дамира Мусакеева
Фото Дамира Мусакеева

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции. Свердловский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Дамира Мусакеева обвинили в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ, в 2016-2017 годах незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180655/
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