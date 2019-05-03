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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (129)

Гуманизация на бумаге. Чолпон Джакупова о решении Верховного суда по Текебаеву

Верховный суд Кыргызстана сегодня вынес решение по ходатайству адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Юристы просили направить дело в Первомайский районный суд на пересмотр по новым обстоятельствам. Но Верховный суд отказал. Приговор остается в силе.

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Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова пояснила 24.kg, как судейская коллегия нарушила новые нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, не отправив дело в первую инстанцию для нового судебного разбирательства.

«Суд не привел ни одного контраргумента на доводы защиты. На каком основании отказано в пересмотре по новым обстоятельствам? Понятно же, что, начнись заново судебное производство, это дело бы просто развалилось», — сказала она.

Верховный суд проявил цеховую солидарность с теми судьями, которые, выполняя поручения, вынесли обвинительный приговор Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову. Получается, что вся эта гуманизация, которая является основой концепции нового уголовного законодательства, присутствует только на бумаге.

Чолпон Джакупова

Она отметила еще одно нарушение в сегодняшнем постановлении ВС КР. Речь идет об отмене конфискации имущества как дополнительного наказания. «Но просто отменять конфискацию Верховный суд не может. Это противоречие нормам УК и УПК. Она может быть упразднена только при пересмотре», — заметила Чолпон Джакупова.

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Юрист также добавила, что, оставив приговор в силе, суд создал коллизию, поскольку сейчас совершенно неясно, по какой статье осуждены Текебаев и Чотонов. По новому УК статья 319 «Коррупция» предусматривает совершенно иные срок наказания и состав преступления.

«Однако более детальный анализ я смогу предоставить только после изучения решения Верховного суда, мне важно понять обоснования судейской коллегии. Адвокаты его пока не получили», — пояснила Чолпон Джакупова.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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