Депутат призвал увеличить количество рейсов по маршруту Бишкек — Токмок. Об этом Медербек Саккараев заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, сегодня по данному рейсу остро ощущается нехватка общественного транспорта.

«Особенно в часы пик наблюдается перегруженность рейсов. С каждым разом пассажиропоток все увеличивается. В связи с чем возникает необходимость увеличения количества общественного транспорта для нужд граждан, повышения графика их работы до 22.00, а также усиления контроля за техническим состоянием транспорта», — отметил Медербек Саккараев.

Он добавил, что на въезде и выезде из Токмока необходимо установить светофоры.

«Сейчас это небезопасный участок, через него проходит дорога Бишкек — Нарын — Торугарт. Скоро начнется туристический сезон. Поэтому, чтобы избежать проблем, нужно до 1 июля установить там светофоры», — сказал нардеп.

Он также заметил, что в Токмоке живет 76 тысяч человек.

«И имеется всего три машины скорой помощи, одна из которых на ремонте. Хотя, по правилам, на 10 тысяч человек должна быть одна карета скорой помощи. Я прошу кабмин увеличить количество карет скорой помощи в Токмоке», — заключил Медербек Саккараев.