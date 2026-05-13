13:26
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Власть

Депутат призвал увеличить количество рейсов по маршруту Бишкек — Токмок

Депутат призвал увеличить количество рейсов по маршруту Бишкек — Токмок. Об этом Медербек Саккараев заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, сегодня по данному рейсу остро ощущается нехватка общественного транспорта.

«Особенно в часы пик наблюдается перегруженность рейсов. С каждым разом пассажиропоток все увеличивается. В связи с чем возникает необходимость увеличения количества общественного транспорта для нужд граждан, повышения графика их работы до 22.00, а также усиления контроля за техническим состоянием транспорта», — отметил Медербек Саккараев.

Он добавил, что на въезде и выезде из Токмока необходимо установить светофоры.

«Сейчас это небезопасный участок, через него проходит дорога Бишкек — Нарын — Торугарт. Скоро начнется туристический сезон. Поэтому, чтобы избежать проблем, нужно до 1 июля установить там светофоры», — сказал нардеп.

Он также заметил, что в Токмоке живет 76 тысяч человек.

«И имеется всего три машины скорой помощи, одна из которых на ремонте. Хотя, по правилам, на 10 тысяч человек должна быть одна карета скорой помощи. Я прошу кабмин увеличить количество карет скорой помощи в Токмоке», — заключил Медербек Саккараев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373659/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложил перенести часть вузов и госорганов из Бишкека в Токмок
Опасные участки и камнепады: что происходит на трассе север — юг
Пришел в школу секретарем. Учитель, подозреваемый в насилии над ученицей, уволен
После видео с битой в Токмоке начата проверка — милиция ищет нападавших
В Токмоке мужчину избивали битой на глазах у очевидцев
К международному аэропорту «Манас» построят новую подъездную автодорогу
Горсуд отменил приговор бывшему мэру Токмока. Дело направлено на пересмотр
В Токмоке сменился мэр. Вместо Алтынбека Эргешова назначен Кутпидин Шакиров
На трассе в аэропорт «Манас» днем горят фонари. Горожане напоминают об экономии
Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Бизнес
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
13 мая, среда
13:15
Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp ...
13:11
Депутат призвал увеличить количество рейсов по маршруту Бишкек — Токмок
12:55
Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на границе с Узбекистаном
12:51
Депутат настаивает на необходимости повышения оклада педагогов вузов
12:50
Историк ОшГУ рассказал о жизни этнических кыргызов в Каракалпакстане