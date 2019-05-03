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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (128)

Сторонники «Ата Мекена» возмущены решением Верховного суда по Омурбеку Текебаеву

Сторонники партии «Ата Мекен» возмущены решением Верховного суда о том, что дело Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова не пересмотрят. Однако лидер парламентской фракции социалистов Алмамбет Шыкмаматов заявил 24.kg, что митингов не будет. Во всяком случае, пока.

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Адвокаты Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пояснили, что осуждающие приговоры всех инстанций остались без изменений. Не сокращен и срок наказания. Пересмотрен только пункт о конфискации имущества. Участок, выданный Омурбеку Текебаеву в 1990 году, и старая «Волга» остаются у их владельца.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы.
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