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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 апреля без осадков. День увеличился до 13 часов 59 минут. Воздух прогреется до +23 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы), отрезки улиц Элебесова, Школьной;
  • 9.00-19.00 — улица Гоголя, 109;
  • 9.30-16.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, переулки Новостроевский, Енисейский, Памирский;
  • 13.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Курманджан Датки, Рязанской, Куликовской, Славянской, переулок Чувашский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц П.Лумумбы, Камчатской, Алыкулова, Астраханской, Архангельской, Белгородской, Профсоюзной, проспекта Дэн Сяопина, Военный институт, жилмассив «Щербакова» (улица Щербакова-2).

Памятные даты

День Бишкека

Фото ЦГА КФФД КР. Один из лучших домов в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, на улице Бульварной, 1909 год

Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.

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С 16.00 до окончания праздничных мероприятий на центральной площади Ала-Тоо будет перекрыт отрезок проспекта Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

Как менялся город, можно посмотреть в материале журналистов 24.kg «Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях».

Создан национальный парк «Ала-Арча»

Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в 40 километрах от Бишкека. Здесь произрастает около 600 видов растений, в том числе 70 видов кустарников и деревьев, 50 видов лекарственных растений. На территории парка обитают сибирская косуля, архар, кабан, козерог, лисица, заяц, волк, горностай, барсук, куница, дикобраз и каменная куропатка. Также здесь водятся снежный барс и гриф, которые занесены в Красную книгу.

Международный день танца

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Куда сходить

Культура

  • На площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
  • в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
  • Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • Чемпионат Кыргызстана по ордо.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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