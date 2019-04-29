Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 апреля без осадков. День увеличился до 13 часов 59 минут. Воздух прогреется до +23 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы), отрезки улиц Элебесова, Школьной;
- 9.00-19.00 — улица Гоголя, 109;
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Фирсова, Элебесова, переулки Новостроевский, Енисейский, Памирский;
- 13.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Курманджан Датки, Рязанской, Куликовской, Славянской, переулок Чувашский;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц П.Лумумбы, Камчатской, Алыкулова, Астраханской, Архангельской, Белгородской, Профсоюзной, проспекта Дэн Сяопина, Военный институт, жилмассив «Щербакова» (улица Щербакова-2).
Памятные даты
День Бишкека
Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.
Как менялся город, можно посмотреть в материале журналистов 24.kg «Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях».
Создан национальный парк «Ала-Арча»
В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в
Международный день танца
Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».
Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.
Куда сходить
Культура
- На площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- Чемпионат Кыргызстана по ордо.
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