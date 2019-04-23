К Дню независимости Кыргызстана в Бишкеке появится новый парк

«Бишкек должен восстановить былую славу зеленого города», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время закладки капсулы на месте строительства нового парка в южной части Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент подчеркнул, что Бишкек всегда славился зелеными насаждениями, деревьями, красивыми аллеями и чистотой.

«Главным богатством столицы должен быть чистый воздух, хорошая экология. Строительство новых парков, озеленение города являются самыми важными для экологии и жизни горожан. В парке должна быть развитая инфраструктура и необходимые условия для всестороннего отдыха, в том числе активного», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Мэр Азиз Суракматов сделал презентацию проекта строительства будущего парка.

Парк на пересечении проспекта Ч.Айтматова и улицы А.Масалиева разобьют на 10 гектарах земли. В проекте более 17 тысяч квадратных метров тротуаров, освещение, озеленение, детская и спортивная площадки, велосипедные дорожки, парковка на 160 автомашин. Идут работы по укладке тротуаров, асфальтобетона и брусчатки.

Завершение строительства запланировано на 31 августа 2019 года.