Общество

Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год

На заседании Экологического совета по вопросам улучшения качества воздуха мэр столицы Айбек Джунушалиев рассказал о работе муниципальных служб по сохранению зеленых насаждений.

По его словам, городские службы занимаются не только вырубкой аварийных деревьев, но и их лечением и профилактической обработкой.

Как сообщил мэр, в 2025 году в столице обработали 93 тысячи 522 дерева — это в три раза больше, чем в предыдущие годы.

Эти меры направлены на предотвращение заболеваний и продление срока жизни насаждений.

«Мы прилагаем усилия, чтобы сохранить деревья, чтобы они прослужили нам долгие годы. Но есть случаи, когда они падают, делают людей инвалидами, портят их имущество. Поэтому часть деревьев, признанных аварийными, мы сносим», — отметил Айбек Джунушалиев.

Тема вырубки зеленых насаждений остается одной из самых чувствительных для горожан. На Экосовете задали множество вопросов, касающихся сноса деревьев и критериев признания их аварийными.

Мэр подчеркнул, что при принятии решений городские власти стараются соблюдать баланс между безопасностью жителей и необходимостью сохранения зеленого фонда столицы. 
