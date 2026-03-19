Общество

Жителей новостроек Бишкека приглашают на посадку деревьев и субботники

С 22 марта по 4 апреля в новостройках «Ак-Ордо-1», «Ак-Ордо-2», «Ак-Ордо-3», «Калыс-Ордо», «Рухий-Мурас», «Мурас-Ордо» и «Бакай-Ата» пройдут субботники и акции по посадке деревьев. Об этом сообщает Ресурсный центр для пожилых.

По его данным, цель инициативы — сделать новостройки более зелеными, комфортными и пригодными для жизни. Это отличная возможность для каждого жителя внести свой вклад в развитие своего района и создать благоприятную среду для себя и будущих поколений.

Даты мероприятий:

  • 22 марта — «Бакай-Ата»;
  • 27 марта — «Ак-Ордо-2», «Ак-Ордо-3»;
  • 28 марта — «Ак-Ордо-1»;
  • 29 марта — «Рухий-Мурас»;
  • 4 апреля — «Калыс-Ордо»;
  • 5 апреля — «Мурас-Ордо».

Желающих приглашают присоединиться к посадке и помочь городу в создании зеленых зон.

По данным центра, посадки деревьев, субботники, обучение жителей и поддержка экологических инициатив проходят в рамках проекта «Жашыл конуштар».

За дополнительной информацией обращаться по номеру: 0755955001.
Материалы по теме
Депутат: Если бы от субботников был эффект, Кыргызстан давно бы зацвел
В Бишкеке объявлен двухмесячник по благоустройству и озеленению города
В Оше пройдет общегородской субботник
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
В Ак-Сайском айыл окмоту прошел субботник — больше всего досталось собакам
В Бишкеке высадят 50 тысяч саженцев и построят 5 теплиц
В Бишкеке в 2026 году планируют высадить 50 тысяч молодых деревьев
Генплан Бишкека: Карагачевая роща получит статус особо охраняемой зоны
В центре Бишкека высадили аллею из 14 ив
Более 500 деревьев высадили в Бишкеке
