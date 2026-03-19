Жителей новостроек Бишкека приглашают на посадку деревьев и субботники

С 22 марта по 4 апреля в новостройках «Ак-Ордо-1», «Ак-Ордо-2», «Ак-Ордо-3», «Калыс-Ордо», «Рухий-Мурас», «Мурас-Ордо» и «Бакай-Ата» пройдут субботники и акции по посадке деревьев. Об этом сообщает Ресурсный центр для пожилых.

По его данным, цель инициативы — сделать новостройки более зелеными, комфортными и пригодными для жизни. Это отличная возможность для каждого жителя внести свой вклад в развитие своего района и создать благоприятную среду для себя и будущих поколений.

Даты мероприятий:

22 марта — «Бакай-Ата»;

27 марта — «Ак-Ордо-2», «Ак-Ордо-3»;

28 марта — «Ак-Ордо-1»;

29 марта — «Рухий-Мурас»;

4 апреля — «Калыс-Ордо»;

5 апреля — «Мурас-Ордо».

Желающих приглашают присоединиться к посадке и помочь городу в создании зеленых зон.

По данным центра, посадки деревьев, субботники, обучение жителей и поддержка экологических инициатив проходят в рамках проекта «Жашыл конуштар».

За дополнительной информацией обращаться по номеру: 0755955001.