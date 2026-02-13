14:45
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Общество

«Асман Парк» в Бишкеке откроют 1 июня

В Бишкеке развлекательный парк «Асман Парк» в микрорайоне «Асанбай» откроют ко Дню защиты детей. Об этом говорится в письме столичной мэрии депутату Жогорку Кенеша Дастану Бекешову.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Иллюстрация проекта «Асман Парк»

Читайте по теме
Парк «Асанбай» в Бишкеке. В мэрии рассказали, что появится на его месте

По данным мэрии, «Асман Парк» будет современным общественным пространством открытого и частично закрытого типа. Основная часть территории — открытая парковая зона для отдыха на свежем воздухе с аттракционами, прогулочными зонами и пространствами для семейного досуга. Парк рассчитан на посещение с детьми в любое время года, независимо от погодных условий.

На территории планируется высадка более 1 тысячи деревьев и зеленых насаждений.

Напомним, что демонтаж старых объектов на территории парка начался в феврале 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361897/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
КР готовит первые геопарки: кабмин вынес проект на общественное обсуждение
В парке имени Навои в городе Ош сносят торговые павильоны
В парке отдыха в Оше сносят «Палван-Сарай», принадлежащий Баяману Эркинбаеву
Парк имени Алишера Навои в городе Ош превратят в современную зону отдыха
В парке «Ала-Арча» мужчина травмировал ногу: на помощь пришли спасатели МЧС
В парке «Кыргыз-Ата» началось строительство объектов по переработке сточных вод
В городе Ош появился новый парк
В природном парке «Ала-Арча» установили экокормушки для птиц
В селе Кочкор построят современный парк
«Парк есть, но его как бы и нет»: в Ат-Баши открыли поле имени Калыбека Тагаева
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Собралось 30&nbsp;тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
14:36
«Асман Парк» в Бишкеке откроют 1 июня «Асман Парк» в Бишкеке откроют 1 июня
14:25
Природный радиационный фон — главный источник облучения населения в мире
14:13
Утильсбор ужесточат. В России иномарки, ввозимые в том числе из КР, подорожают
14:04
Жители Бишкека сообщают о разрушенном тротуаре в центре города
13:35
Белый дом прекращает рейды против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе