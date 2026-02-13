«Асман Парк» в Бишкеке откроют 1 июня

В Бишкеке развлекательный парк «Асман Парк» в микрорайоне «Асанбай» откроют ко Дню защиты детей. Об этом говорится в письме столичной мэрии депутату Жогорку Кенеша Дастану Бекешову.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Иллюстрация проекта «Асман Парк»

По данным мэрии, «Асман Парк» будет современным общественным пространством открытого и частично закрытого типа. Основная часть территории — открытая парковая зона для отдыха на свежем воздухе с аттракционами, прогулочными зонами и пространствами для семейного досуга. Парк рассчитан на посещение с детьми в любое время года, независимо от погодных условий.

На территории планируется высадка более 1 тысячи деревьев и зеленых насаждений.

Напомним, что демонтаж старых объектов на территории парка начался в феврале 2024 года.