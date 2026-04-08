16:51
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

В БГК возмутились уничтожением живых изгородей в Бишкеке

В столице при сносе гаражей и кафе вместе с незаконными объектами массово вырубают живые изгороди. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша заявил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, кустарники выполняют роль естественного забора и защищают дома от дорожной пыли, а их отсутствие привело к тому, что фасады зданий на центральных улицах стали грязными.

Читайте по теме
В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем

«В микрорайоне «Аламедин-1» сейчас убрали кафе и гаражи, сделали газоны, люди там ходят. Но там нужно сделать живую изгородь, она дает вид и защиту. Разве у нее есть срок эксплуатации? Она же обновляется», — отметил нардеп, подчеркнув, что город лишается «зеленого щита».

В свою очередь вице-мэр Рамиз Алиев ответил, что у муниципалитета нет концепции полного отказа от живых изгородей.

Читайте по теме
В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии

По его словам, многие кустарники просто изжили свой срок, поэтому их заменяют на новые кустарники. Он сообщил, что в этом году «Бишкекзеленхоз» планирует высадить около 5 тысяч различных многолетних растений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369522/
просмотров: 496
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появится более 93 тысяч деревьев
В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии
В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем
Жителей новостроек Бишкека приглашают на посадку деревьев и субботники
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год
В Бишкеке высадят 50 тысяч саженцев и построят 5 теплиц
В Бишкеке в 2026 году планируют высадить 50 тысяч молодых деревьев
Генплан Бишкека: Карагачевая роща получит статус особо охраняемой зоны
В центре Бишкека высадили аллею из 14 ив
Более 500 деревьев высадили в Бишкеке
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
8 апреля, среда
16:42
«Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под стражей до 10 июня «Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под...
16:35
Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
16:31
Дело о гибели женщины и ребенка в Бишкеке взял под личный контроль глава МВД
16:08
Развязку на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке планируют завершить до конца года
15:56
Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков