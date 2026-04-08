В БГК возмутились уничтожением живых изгородей в Бишкеке

В столице при сносе гаражей и кафе вместе с незаконными объектами массово вырубают живые изгороди. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша заявил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, кустарники выполняют роль естественного забора и защищают дома от дорожной пыли, а их отсутствие привело к тому, что фасады зданий на центральных улицах стали грязными.

Читайте по теме В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем

«В микрорайоне «Аламедин-1» сейчас убрали кафе и гаражи, сделали газоны, люди там ходят. Но там нужно сделать живую изгородь, она дает вид и защиту. Разве у нее есть срок эксплуатации? Она же обновляется», — отметил нардеп, подчеркнув, что город лишается «зеленого щита».

В свою очередь вице-мэр Рамиз Алиев ответил, что у муниципалитета нет концепции полного отказа от живых изгородей.

Читайте по теме В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии

По его словам, многие кустарники просто изжили свой срок, поэтому их заменяют на новые кустарники. Он сообщил, что в этом году «Бишкекзеленхоз» планирует высадить около 5 тысяч различных многолетних растений.