16:27
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Агент 024
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем

Фото 24.kg

Жители Бишкека выражают недоумение в связи с выкапыванием кустарников на городских улицах. Один из горожан обратил внимание на работы вдоль проспекта Чингиза Айтматова, где зеленые насаждения выкапывают на участке между дорогой и пешеходно-беговой зоной.

По его словам, кустарники выполняли важную функцию — защищали пешеходов от пыли и шума с проезжей части.

«Мне совсем непонятно, для чего это делают?» — недоумевает житель.

Аналогичная ситуация на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Другой горожанин отметил, что ранее там росли плотные и аккуратные кустарники, которые не мешали движению и украшали территорию. Причины их выкапывания также остаются неясными для горожан.

Читайте по теме
Напомним, мэрия Бишкека начала массово убирать кустарники, объясняя это созданием более открытого и «безопасного» пространства: по их мнению, зеленые изгороди ухудшают видимость, под ними скапливается мусор и ночуют бездомные. На их месте все чаще появляются газоны.

Урбанист и эколог Дмитрий Переяславский считает такую замену ошибкой. По его словам, кустарники эффективно защищают город от пыли и шума, снижают температуру и улучшают качество воздуха, тогда как газоны с этими задачами справляются хуже.

24.kg
Эксперт подчеркивал, что газоны требуют много воды и дорогого ухода, что критично для Бишкека при дефиците ресурсов. Он настаивает: уничтожение кустарников ухудшает экологию города и лишает жителей важной защиты от загрязнения.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/367239/
просмотров: 504
Версия для печати
24 марта, вторник
16:25
Почти 3 тысячи наездов на пешеходов. МВД Кыргызстана обратилось к водителям Почти 3 тысячи наездов на пешеходов. МВД Кыргызстана об...
16:23
Служебные квартиры и общежитие. Как поддерживают молодых врачей в Нарыне
16:18
Из Петербурга в 2025 году выдворили более 8 тысяч мигрантов
16:02
В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем
15:29
В Кыргызстане ответы на обращения переведут в онлайн