Генплан Бишкека: Карагачевая роща получит статус особо охраняемой зоны

В рамках проекта нового Генерального плана Бишкека особое внимание уделяли сохранению экологии, розе ветров и созданию зеленых зон. Об этом заявила на пресс-конференции руководитель проекта Генплана, заместитель директора по проектным работам Научно-Исследовательского института перспективного градостроительства (Россия) Ирина Гришечкина.

По ее словам, основная цель в экологической сфере — сохранение рек как важнейших «зеленых экологических коридоров» «Важность двух рек — Аламедин и Ала-Арча — огромна. По их руслам должны быть установлены 15-метровые водоохранные зоны», — отметила Ирина Гришечкина.

Эти зоны необходимы не только для полива, но и обеспечивают прохладный воздух в городе. При этом река Аламедин сейчас сильно застроена, что делает проход к ней для людей невозможным. Власти планируют по берегам рек разбить зеленые насаждения и сохранить парки.

Генплан предусматривает, что 40 процентов жилой застройки будет малоэтажной. В нем также разработаны специальные зеленые коридоры и ландшафтные зоны, а застройка зеленых зон должна быть исключена.

Для столицы запланировано создание больших парков в западной, восточной и южной частях города. Особое внимание уделено Карагачевой роще.

«Генплан предусматривает, что Карагачевая роща станет особо охраняемой зоной», — добавила Ирина Гришечкина.

Сохранение существующих бульваров и парков также является обязательным условием для реализации нового Генплана.