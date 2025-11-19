23:29
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Генплан Бишкека: Карагачевая роща получит статус особо охраняемой зоны

Фото Евгения Липкина. Комсомольское озеро в Карагачевой роще. Архивное фото

В рамках проекта нового Генерального плана Бишкека особое внимание уделяли сохранению экологии, розе ветров и созданию зеленых зон. Об этом заявила на пресс-конференции руководитель проекта Генплана, заместитель директора по проектным работам Научно-Исследовательского института перспективного градостроительства (Россия) Ирина Гришечкина.

По ее словам, основная цель в экологической сфере — сохранение рек как важнейших «зеленых экологических коридоров» «Важность двух рек — Аламедин и Ала-Арча — огромна. По их руслам должны быть установлены 15-метровые водоохранные зоны», — отметила Ирина Гришечкина.

Эти зоны необходимы не только для полива, но и обеспечивают прохладный воздух в городе. При этом река Аламедин сейчас сильно застроена, что делает проход к ней для людей невозможным. Власти планируют по берегам рек разбить зеленые насаждения и сохранить парки.

Читайте по теме
Ваши дома не снесут — мэр Бишкека о новом Генплане столицы

Генплан предусматривает, что 40 процентов жилой застройки будет малоэтажной. В нем также разработаны специальные зеленые коридоры и ландшафтные зоны, а застройка зеленых зон должна быть исключена.

Для столицы запланировано создание больших парков в западной, восточной и южной частях города. Особое внимание уделено Карагачевой роще.

«Генплан предусматривает, что Карагачевая роща станет особо охраняемой зоной», — добавила Ирина Гришечкина.

Сохранение существующих бульваров и парков также является обязательным условием для реализации нового Генплана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351505/
просмотров: 1555
Версия для печати
Материалы по теме
Генплан-2050. Мэр Бишкека призвал не поддаваться на спекуляции отдельных лиц
Разработчик Генплана: В Бишкеке на тысячу человек приходится 300 машин
Ваши дома не снесут — мэр Бишкека о новом Генплане столицы
В центре Бишкека высадили аллею из 14 ив
Генплан-2050: мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников
Более 500 деревьев высадили в Бишкеке
Бишкек-2050: амбициозный генплан или очередная утопия? Мнения архитекторов
Генплан-2050. В Бишкеке намерены ввести лимит на потребление питьевой воды
Новый генплан Оша охватит свыше 35 гектаров земли: началась разработка документа
Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
23:16
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка...
23:06
Швейникам Кыргызстана рассказали, как вывести свои товары на маркетплейсы
22:47
Целоваться на Земле начали еще 21 миллион лет назад — ученые
22:23
Кыргызстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере туризма
22:16
Бросали друг в друга камни. В городе Манасе произошла массовая стычка