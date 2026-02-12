В Бишкеке высадят 50 тысяч саженцев и построят 5 теплиц

В столице состоялось итоговое заседание коллегии мэрии «Об итогах социально-экономического развития города Бишкек за 2025 год и задачах на 2026-й». Совещание прошло под председательством главы кабмина Адылбека Касымалиева.

В ходе заседания были рассмотрены ключевые показатели развития столицы и обозначены приоритетные направления на предстоящий год.

Мэр Бишкека сообщил, что в 2026 году планируется масштабное обновление зеленого фонда города. На месте старых деревьев, поврежденных вредителями и нарушениями системы орошения, будут высажены новые саженцы. Параллельно предусмотрена прокладка современных оросительных сетей для обеспечения полноценного роста насаждений.

Фото мэрии Бишкека

Также вдоль Большого Чуйского канала и реки Ала-Арча планируется создание прогулочных зон.

В рамках развития зеленого хозяйства намечены создание питомника на дополнительных 48 гектарах, строительство пяти современных теплиц общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров и закупка 50 тысяч саженцев.

Для поддержания зеленого фонда будет проложен 21 километр оросительных трубопроводов и установлено более 5 километров оросительных сетей.

Кроме того, в 2026 году продолжатся работы по очистке русел рек Аламудун и Ала-Арча. Планируются вывоз мусора, благоустройство прилегающих территорий и подготовка зон отдыха для горожан и инвесторов, заинтересованных в реализации экологических и рекреационных проектов.