В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии

В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию с так называемыми странными площадками, расположенными вдоль ряда центральных улиц города, в том числе на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова, а также вблизи путепроводов.

В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники»

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на администрацию Октябрьского района, ранее эти участки использовали как гостевые парковочные карманы. Еще раньше это были зеленые зоны, отделяющие проезжую часть от тротуаров, но со временем их переоборудовали под стоянку автомобилей.

Впоследствии в рамках развития городской транспортной инфраструктуры на центральных улицах начали выделять отдельные полосы для общественного транспорта. В связи с этим парковочные карманы ликвидировали, а доступ к ним ограничили с помощью бордюров.

Фото 24.kg. Бывшая гостевая парковка
В мэрии отметили, что сейчас данные участки не рассматриваются как парковочные зоны. Запланированы работы по их благоустройству и озеленению.

Городские власти подчеркивают, что такие меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение экологической обстановки и создание более комфортной городской среды для пешеходов.
Материалы по теме
Заплатил частнику и искал авто сам. Бишкекчанин раскритиковал эвакуацию
Новая остановка в Бишкеке оказалась занята машинами
В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем
Жителей новостроек Бишкека приглашают на посадку деревьев и субботники
Бишкекчанин жалуется на парковку на газоне и самовольный барьер
Вице-мэр призвал депутатов отказаться от машин и ездить на автобусах
Мэрия Бишкека передумала строить девятиэтажку, вместо нее будет паркинг
Почасовая парковка в Бишкеке заставит перейти на общественный транспорт — мэрия
Более 100 контролеров парковок в Бишкеке останутся без работы после цифровизации
Парковочных мест не хватает. Как в Бишкеке намерены решать проблему
Популярные новости
Ажиотаж в&nbsp;Бишкеке: сотни людей стоят в&nbsp;очередях за&nbsp;бесплатной заменой прав Ажиотаж в Бишкеке: сотни людей стоят в очередях за бесплатной заменой прав
Тазики вместо урн. &laquo;Тазалык&raquo; оперативно заменил &laquo;креатив&raquo; Тазики вместо урн. «Тазалык» оперативно заменил «креатив»
В&nbsp;Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не&nbsp;понимают зачем В Бишкеке выкапывают кустарники вдоль дорог. Жители не понимают зачем
В&nbsp;Бишкеке появились странные &laquo;площадки-бесполезники&raquo; В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники»
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
28 марта, суббота
15:42
Форель как бренд: кабмин Кыргызстана берется за развитие рыбной отрасли Форель как бренд: кабмин Кыргызстана берется за развити...
15:23
Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном
15:02
Китай поставил электрооборудования в Кыргызстан на $51,2 миллиона
14:41
В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии
14:21
Ремонт улицы к рынку «Дордой» в Бишкеке: меняются схемы движения семи маршрутов