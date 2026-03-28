В Бишкеке появились странные «площадки-бесполезники». Ответ мэрии

В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию с так называемыми странными площадками, расположенными вдоль ряда центральных улиц города, в том числе на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова, а также вблизи путепроводов.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на администрацию Октябрьского района, ранее эти участки использовали как гостевые парковочные карманы. Еще раньше это были зеленые зоны, отделяющие проезжую часть от тротуаров, но со временем их переоборудовали под стоянку автомобилей.

Впоследствии в рамках развития городской транспортной инфраструктуры на центральных улицах начали выделять отдельные полосы для общественного транспорта. В связи с этим парковочные карманы ликвидировали, а доступ к ним ограничили с помощью бордюров.

Фото 24.kg. Бывшая гостевая парковка

Городские власти подчеркивают, что такие меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение экологической обстановки и создание более комфортной городской среды для пешеходов.