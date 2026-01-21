12:23
Общество

В Бишкеке в 2026 году планируют высадить 50 тысяч молодых деревьев

В 2026 году в Бишкеке планируется высадить 50 тысяч молодых деревьев. Об этом в подкасте агентства «Кабар» сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

По его словам, договоры уже заключены, и поставки в столицу начнутся с февраля.

«Когда новые саженцы поступят, мы не будем сразу высаживать их в черте города. Сначала посадим их в питомнике. Там посмотрим, как они адаптируются, приживутся ли, будут ли расти. Потому что в 2025 году было завезено 1,5 тысячи деревьев, мы высадили их, но они засохли. Учитывая этот опыт, сначала будем высаживать саженцы в питомнике, и только потом в городе», — пояснил чиновник.

По данным агрономов, до 20 процентов саженцев не приживается в Бишкеке. Это связано с отсутствием полива, нарушением технологий и другими причинами.
