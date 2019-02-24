Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова

Действующему президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову доверяют 27 процентов опрошенных жителей страны. Опрос провели по заказу Международного республиканского института (IRI). На втором месте с 14 процентами оказался лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Замкнул тройку Омурбек Бабанов (13 процентов).

На экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и бывшего главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева подали в суд за упразднение пятой графы в паспортах. Иск подал переселенец Хайдарали Халиков. «Мы хотели сохранить свою национальность, но Атамбаев и Сарпашев убрали из паспортов эту графу. Это незаконно», — считает мужчина. Он оценил ущерб его семье в 6 миллионов сомов.

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Казахстан ввел временный запрет на ввоз продовольственного и семенного картофеля, яблок, хурмы из Кыргызстана. Причина – заражение продукции вредителями. В Бишкеке претензии соседей отвергают и считают, что причины запрета необоснованны и нарушают правила ЕАЭС. По словам министра сельского хозяйства КР Нурбека Мурашева, запрет не отразится на внутреннем рынке республики.

Во время переписи населения в 2020 году каждый житель Кыргызстана ответит на 19 вопросов. Они касаются демографии, этнической принадлежности, занятости, форм и источников дохода. Есть вопросы о денежных переводах от родственников, инвалидности, использовании новых информационных технологий, обмене информацией.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Миллиарды сомов мимо казны

В последнее время достоянием общественности стали несколько крупных коррупционных схем, из-за которых бюджет потерял сотни миллионов сомов. Среди них контрабанда машин, подделка документов, контрабандный ввоз товаров и уход от таможенных платежей. О том, как в Кыргызстане процветает серая торговля, 24.kg подробно рассказали в ГСБЭП.

Закрыть приют — и нет проблемы

Бесконечные проверки Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДиМ) при столичном муниципалитете скоро могут закончиться. Депутаты Бишкекского городского кенеша предложили закрыть учреждение, которое работает с 2003 года. В центре находятся мальчишки и девчонки от 4 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бездомные и брошенные. В ситуации разбиралась Анастасия Бенгард — «Как депутаты Бишкека делят детей по региональному признаку и «решают» проблемы».

Странные жилищные хлопоты Соцфонда

Фото 24.kg. Первомайское районное управление Социального фонда

Ранее 24.kg рассказывало, что в Бишкеке Первомайское районное управление Социального фонда покупает здание за 40 миллионов сомов. Читатели возмутились, а чиновники попытались объяснить необходимость переезда. В результате выяснились еще некоторые странности. Подробнее в материале Юлии Костенко «Соцфонд хочет новое здание за $579 тысяч, а бронирует двери в старом. Зачем?»

Появятся ли в Кыргызстане дешевые лекарства?

Кыргызстанцы регулярно жалуются на высокую накрутку цен на лекарства. Изменить ситуацию намерены депутаты парламента, инициировавшие поправки в закон о госзакупках. Суть документа — в разрешении Минздраву закупать лекарства и медицинские изделия через международные организации. Подробнее в материале «Кто стоит за фармакологической мафией и когда у нас будут доступные лекарства?»

Как попасть в школу через интернет

Ежегодно в преддверии нового учебного года родители сталкиваются с проблемой устройства ребенка в первый класс. Особенно остро вопрос стоит в Бишкеке. Зачастую в приеме отказывают из-за переполненных классов. Для полного учета детей и минимизации коррупции в Кыргызстане запустили проект «Электронная запись в школу».

Учимся экономить деньги

Практически каждый из нас сталкивался с различными советами о том, как достичь финансовой свободы. Гуру финансового мира в один голос твердят, что она способна решить наши проблемы с бессонницей, позволит меньше работать и больше отдыхать. Давайте разбираться, что из этого действительно правда — «Как избавиться от проблем с деньгами, высыпаться и меньше работать».

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Анары. Пустынный ноябрьский пляж

Сегодня мы вновь путешествуем по северу Кыргызстана. Но, помимо привычных и хорошо известных мест, заглянем в одно, о котором наверняка в республике знают немногие. Подробнее — «Мгновения жизни. Село-призрак и пустынный пляж».

Каратэ, конг-фу, у-шу... На чем остановиться?

Единоборства в Кыргызстане пользуются особой любовью. Их тут несколько десятков, и у каждого поклонники. У желающих записаться в секцию обычно несколько вопросов. Какие единоборства лучше подходят для освоения навыков самозащиты, а какие — чтобы прославиться? Чем заняться, чтобы стать успешным спортсменом и не потерять здоровье? Об этом и не только Иван Марченко поговорил со специалистами — «Постоять за себя и прославиться. Выбираем, каким единоборством заняться».

Правила? Не, не слышали

Фото читателя 24.kg. Для некоторых водителей существуют только их собственные правила

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее — в нашем проекте «Продуктовая корзина».