Запрет Казахстаном экспорта продуктов из Кыргызстана нарушил правила ЕАЭС

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана считает, что Казахстан необоснованно ввел ограничения на ввоз яблок, картофеля, хурмы и граната. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

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По ее данным, 19 февраля Казахстан ввел временные карантинные фитосанитарные меры о запрете на ввоз продукции из Кыргызстана (картофеля продовольственного и семенного, яблок и хурмы) и Узбекистана (гранат), несмотря на пункт 8 решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 года о взаимодействии уполномоченных органов при введении временной карантинной фитосанитарной меры.

В нем указано, что уполномоченный орган страны ЕАЭС, принявший решение о введении ограничений, информирует об этом ответственные структуры других государств не позднее одного рабочего дня. Но официальное уведомление комитет государственной инспекции Министерства сельского хозяйства РК отправил департаменту карантина растений Министерства сельского хозяйства КР только 21 февраля.

Согласно этому же пункту, уведомление о принятых карантинных мерах должны направить в Евразийскую экономическую комиссию не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения.

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Казахстан должен представить ЕЭК и уполномоченным органам Кыргызстана обоснования своей позиции о введении временной карантинной фитосанитарной меры — лабораторные исследования, которые подтверждают нарушения.

В Минсельхозе Кыргызстана подчеркивают, что официальная информация о вводе запрета с 19 февраля появилась в казахстанских СМИ 20 февраля, кыргызская сторона получила официальное уведомление лишь через два дня — 21 февраля. Кроме того, в уведомлении говорится о 59 случаях зараженных карантинными объектами продукции, но только 11 фактов касались запрещенных к ввозу яблок, картофеля и хурмы.

Причину введения ограничения казахстанской стороной в Министерстве сельского хозяйства считают необоснованной.

В ведомстве пояснили, что введение указанных мер не может распространяться на всю территорию Кыргызстана, поэтому в Минсельхоз Казахстана отправили запрос на подтверждение лабораторного заключения по идентификации карантинных вредителей через независимых экспертов.