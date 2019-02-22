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Экономика

Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана

Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша сообщил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

По его словам, в феврале прошла встреча с делегацией Казахстана об обеспечении поливной водой во время весенне-полевых работ.

«Соседи предложили на Орто-Токойском и Кировском водохранилищах поставить видеокамеры. Они хотят в онлайн-режиме наблюдать за спуском воды из них. Мы не согласились. Они уехали и через два дня ввели запрет на ввоз некоторых продуктов из Кыргызстана», — заявил Нурбек Мурашев.

Представитель правительства в Жогорку Кенеше отметил, что водохранилища как стратегические объекты соседние страны не могут контролировать.

Напомним, Казахстан 19 февраля ввел временный запрет на ввоз из Кыргызстана картофеля, хурмы, яблок и ограничения на мясную и молочную продукции.
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