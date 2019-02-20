Проверки, переполненность, взносы. На что жаловались директора школ мэру Бишкека

Проблемы столичных школ обсудили на встрече с мэром Бишкека Азизом Суракматовым руководители учебных заведений Первомайского района.

Директора отметили, что основная проблема — переполненность школ. Так, в гимназии № 70 при проектной мощности в 1,2 тысячи человек обучают 3,2 тысячи.

Читайте по теме Электронная очередь в школу. Узнайте, как она будет работать

«Это создает определенные проблемы. Нагрузка и на детей, и на педагогов, и на здание. В классах по 52-54 ребенка. Хотелось либо пристройку возвести, либо отдельное здание построить для начальной школы на нашей территории. Есть несколько вариантов», — заметила директор общеобразовательного учреждения.

Она предложила рассмотреть возможность введения в штаты учебных заведений ставки технического сотрудника, который отвечает за технику. «Сейчас во многих школах компьютеры, оргтехника, интерактивные доски», — сказала директор.

Директор школы № 61 Юрий Низовский попросил упорядочить проверки. «Они создают нервозность, отвлекают от работы, особенно если откажешь в приеме ребенка. И неправительственные организации приходят, и представители различных органов. Кого только нет», — подчеркнул он.

Юрий Низовский добавил, что учебное заведение до сих пор не может оформить Красную книгу на участок. «По саудовскому соглашению нашей школе построят новое здание на 370 мест. Однако хотелось бы получить, наконец, Красную книгу. Документы сдавали трижды, но их теряли. Недавно выяснили, что документы опять вернули на комиссию», — заявил он.

Читайте по теме Школа от «Газпрома». В мэрии уверяют, что успеют сделать инженерные коммуникации

По словам Азиза Суракматова, муниципалитет работает в этом направлении. «Из 96 муниципальных школ красные книги оформлены у 73. По некоторым возникли проблемы с захватом территорий. Сейчас изучаем все документы», — сказал он.

Руководители школ предложили, чтобы избежать скандалов со сборами денег с родителей, приостановить действие постановления правительства о подушевом финансировании в Бишкеке. По их словам, в этом случае появится возможность введения потребительского родительского взноса — родительского софинансирования.

По мнению директоров, узаконивание взносов позволит сделать их прозрачными и общеобразовательные учреждения смогут работать свободно.