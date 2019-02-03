Неделя-24. Президент о коррупции в горной отрасли и перестрелка в Токмаке

В Бишкеке с участием президента Кыргызстана прошло заседание Совета безопасности, посвященное коррупции в горной отрасли. Так, Сооронбай Жээнбеков сообщил, что инвесторы боятся связываться с коррумпированными чиновниками, а за восемь лет в данной сфере возбудили 100 уголовных дел.

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По итогам Совбеза стало известно, что сейчас проверяют связи чиновников с горнодобывающими компаниями и проведут инвентаризацию всех выданных лицензий. Кроме того, в республике есть 10 мелких и 15 крупных очагов напряжения, связанных с разработкой месторождений.

Также на Совбезе заявили, что хотят создать государственную горнодобывающую компанию, пересмотреть ставки налогов, которые, по мнению Сооронбая Жээнбекова, низкие, как намерены мирить местных жителей с инвесторами и защищать экологию.

Фото 24.kg. Пострадавший в перестрелке Дастан Бейшенкулов

На объездной дороге у КПП «Токмак-автодорожный» произошла перестрелка между контрабандистами. Интересно, что три дня Чуйское ГУВД отрицало ее, но после призналось — инцидент был, вот только они узнали о нем из СМИ. Правда, на этом странности не закончились.

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В результате перестрелки два человека оказались в больнице. Один из них — Дастан Бейшенкулов — признал , что является родственником депутата Жогорку Кенеша Урмата Самаева. Раненый рассказал довольно странную историю о конфликте и напрочь опроверг причастность к ней народного избранника или его людей.

Чуть позже в больнице, но уже Бишкека оказался еще один участник перестрелки — Аскат Усенов. Он находился в розыске. Доставила его скорая помощь. При поступлении в больницу Аскат Усенов жаловался на головные боли, головокружение, слабость, плохой аппетит и сон, боли в грудопоясничной области и нижней трети левого бедра.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Казахи отрезали нас от Ташкента

Фото mfa.gov.kg. Автобусный маршрут Бишкек — Ташкент восстановили только в 2018 году

С 25 января закрыли прямой автобусный рейс из Бишкека в Ташкент. Его запустили меньше года назад по договоренности президентов Кыргызстана и Узбекистана. Популярный маршрут запретил Казахстан, защищая своих перевозчиков. Наши чиновники традиционно проблему пытаются замолчать. В ситуации разбиралась Татьяна Кудрявцева — «Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов».

Кому в Центральной Азии жить хорошо

Самый высокий индекс качества жизни среди стран Центральной Азии у Узбекистана. Такие сведения приводит база статистических данных со всего мира Numbeo. Индекс стоимости жизни во всех странах региона отмечен как очень хороший, что говорит о низких ценах. Больше показателей с отметкой «очень хороший» ни в одной стране нет. Подробнее в обзоре и инфографиках 24.kg.

Автобусно-троллейбусные реформы

Фото из интернета. В Бишкеке хотят восстановить несколько автобусных маршрутов

У столичной мэрии грандиозные планы в сфере общественного транспорта: изменить маршруты, ввести электронное билетирование, пересмотреть тарифы и внедрить метробусы. Мэрия разрабатывает стратегию развития общественного транспорта на пять лет. Мария Орлова разобралась, что же в итоге может получить столица, — «Общественный транспорт Бишкека. Чего нового ожидать горожанам».

Нездоровое школьное питание

Ежедневно в Кыргызстане на питание одного учащегося выделяют 14 сомов, во вспомогательных школах — 28 сомов. В меню школьного питания входят каши из различных злаков, чай либо компот, хлеб, кексы, вафли, печенья, булочки. Но в некоторых столичных учебных заведениях процветают буфеты, в которых продают запрещенные продукты. Санэпиднадзор утвердил перечень того, чем нельзя кормить детей в школах, но ситуация не изменилась. Подробнее в материале Юлии Костенко «Какими запрещенными продуктами кормят детей в школах Кыргызстана».

Как кыргызская милиция нас не бережет

Все чаще стражи порядка становятся фигурантами уголовных дел. В МВД утверждают: ведомство заинтересовано в очищении рядов и само старается бороться со злом. Однако только с начала 2019 года милиционеры оказались виновными в пьяных ДТП со смертельным исходом, вымогательствах и пытках. 24.kg вспомнило, в каких преступлениях за последнее время оказались замешаны милиционеры.

Как с кодексами оскандалились

Не успели вступить в силу новые Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, как потребовались их корректировки. По словам вице-премьера Жениша Разакова, для этого придется принять около 200 законопроектов и 600 распоряжений правительства. В вопросе разбиралась Дарья Подольская — «Новые кодексы. Ляпы, нестыковки, противоречия и ложная гуманизация».

За нашу экологию возьмутся иностранцы

В Кыргызстане продолжают писать программы и обсуждать стратегии по улучшению экологической ситуации. Последний документ, представленный несколько дней назад, подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза в рамках проекта ЮНИДО «Снижение воздействия токсичных веществ в странах с низким и средним уровнем дохода». Подробнее о том, как нас будут спасать, в материале Анастасии Бенгард «Как улучшить экологию в Бишкеке? За 2 миллиона евро придумают консультанты».

Казенные деньги. Итоги 2018 года

Правительство Кыргызстана постепенно готовится к пику выплат по внешнему долгу. Впервые за много лет дефицит республиканской казны минимальный — всего 6,6 миллиарда сомов. Подробнее об этом в обзоре Татьяны Кудрявцевой «Бюджет-2018. Как зарабатывали и тратили государственные деньги».

Девушка, влюбленная в тайский бокс

Фото Viktor Tey. Чемпионка мира по тайскому боксу WMF Айбике Исаева

Бишкекчанка Айбике Исаева с детства ставит большие цели и достигает их без видимого напряжения. У нее хорошее образование, любимая работа и успешная спортивная карьера. Девушка обаятельна и позитивна. Она занимается тайским боксом — одним из самых жестких единоборств. В 2018 году стала чемпионкой мира. О любви к боевым искусствам, синяках, полученных в схватках с парнями, и желании менять мир к лучшему Айбике Исаева рассказала в интервью 24.kg.

Как отбиться от преступника и самому им не стать

Случаи грабежей и нападений на улицах часто появляются в милицейских сводках. Возникает вопрос о самообороне. Уголовный кодекс гласит: если человек, защищающий себя, имущество от общественно опасного посягательства, причинил вред нападающему, он не совершил преступление. Однако то, что человек именно оборонялся, надо еще доказать. Можно ли с собой носить оружие и что делать, если вы во время нападения выстрелили в человека? Об этом в материале «Самооборона. Что делать, если на вас напали, и как избежать наказания?»

Прекрасный Кыргызстан в фотографиях читателей

Фото Сони Айдарбаевой. Две башни с «летающими тарелками»

На дворе воскресенье, значит, мы с вами вновь отправляемся с помощью наших авторов колесить по нашему красивому Кыргызстану. Начнем с Бишкека. Вы удивитесь, что умеют увидеть некоторые в самых вроде бы обыденных вещах. Подробнее — «Мгновения жизни. Две башни Бишкека и зимняя Ала-Арча».

Новинки книжного блога

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшн. Сегодня речь пойдет о романе экзотичного для нас индонезийского писателя Эки Курниавана — «Красота — это горе» на стыке эпоса, мифа и исторической достоверности».

Правила? Не, не слышали

Фото читателя. Когда путают тротуар с проезжей частью

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее — в нашем проекте «Продуктовая корзина».