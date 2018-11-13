Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 ноября ночью ожидается снег, днем будет ясно. Столбик термометра опустится до −2 градусов. День уменьшился до 9 часов 50 минут.

Отключение газа, света, воды

11.00-18.00 — улица Боталиева, переулки Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский.

на улицах Ленской, Лазо, Фучика;

в районе, ограниченном улицами Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским.

Памятные даты

День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики

Фото из интернета

Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий вооруженных сил.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

Всемирный день доброты

Фото из интернета

Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.

У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.

Международный день слепых

Фото из интернета

Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Люди, которые меняли мир

Умер академик Курман-Гали Каракеев

Фото из интернета. Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии этого ученого вышли 4 тома «Истории Киргизской ССР».

Он известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе восьми монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012 года.

У кого намечается той

Мухтарбек Айнакулов

Родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Алексей Федосеев

Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер, чемпион мира, Азиады.

Куда сходить

Культура

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проходят XII Международный фестиваль правозащитных фильмов и Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр»;

состоятся встречи в рамках Глобальной недели предпринимательства.

Это будет интересно журналистам и экспертам

ПЦ 24.kg, 11.00 — пресс-конференция «Большой политический курултай: Что стоит за объединением всех общественно-политических сил?»;

Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;

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Большой овальный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

Западный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

отель «Дамас», 9.00 — круглый стол «Сотрудничество Министерства внутренних дел КР с организациями гражданского общества в сфере профилактики насилия в отношении женщин и девочек: результаты и рекомендации».

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