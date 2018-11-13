Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 ноября ночью ожидается снег, днем будет ясно. Столбик термометра опустится до −2 градусов. День уменьшился до 9 часов 50 минут.
Отключение газа, света, воды
- 11.00-18.00 — улица Боталиева, переулки Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский.
- на улицах Ленской, Лазо, Фучика;
- в районе, ограниченном улицами Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским.
Памятные даты
День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики
Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий вооруженных сил.
Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.
Всемирный день доброты
Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.
У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».
Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.
Международный день слепых
Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.
В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».
Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.
Люди, которые меняли мир
Умер академик Курман-Гали Каракеев
Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.
Под началом Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии этого ученого вышли 4 тома «Истории Киргизской ССР».
Он известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.
Автор более 300 работ, в том числе восьми монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.
Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.
Умер 13 ноября 2012 года.
У кого намечается той
Мухтарбек Айнакулов
Родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.
Алексей Федосеев
Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер, чемпион мира, Азиады.
Куда сходить
Культура
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- проходят XII Международный фестиваль правозащитных фильмов и Международный театральный фестиваль «Айтматов и театр»;
- состоятся встречи в рамках Глобальной недели предпринимательства.
Это будет интересно журналистам и экспертам
- ПЦ 24.kg, 11.00 — пресс-конференция «Большой политический курултай: Что стоит за объединением всех общественно-политических сил?»;
- Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;
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- Большой овальный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;
- Западный зал Жогорку Кенеша, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;
- отель «Дамас», 9.00 — круглый стол «Сотрудничество Министерства внутренних дел КР с организациями гражданского общества в сфере профилактики насилия в отношении женщин и девочек: результаты и рекомендации».
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