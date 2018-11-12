Спортивный календарь с 12 по 18 ноября

Участвуют более 1,1 тысячи бойцов, в том числе кыргызстанцы. Медали разыгрываются в разделах «кумите» и «ката» в личном и командном зачетах.
На корты вышли более 40 спортсменок из 15 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.
В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Возраст участников — до 23 лет. В 2017-м на аналогичном турнире у Кыргызстана была одна медаль.
Цель соревнований — формирование сборной КР для участия в международных стартах в сезоне-2019. Главными из них будут чемпионаты Азии и мира.
«Жаш-Муун» — Sun City;
«Баткен» — «Алга»;
EREM — «Строй-Мир».
Запланированы профессиональные поединки с участием спортсменов из нескольких стран. В весовой категории до 65,8 килограмма лучший боец Кыргызстана Бусурманкул Абдибаит уулу схлестнется с Залимбегом Омаровым (РФ).
«Жаш-Муун» — «Алга»;
«Баткен» — «Строй-Мир»;
EREM — Sun City.
Состоится несколько поединков с участием бойцов-профессионалов, в том числе кыргызстанца Алексея Федосеева.
«Жаш-Муун» — «Строй-Мир»;
«Баткен» — Sun City;
EREM — «Алга».