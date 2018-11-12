Спортивный календарь с 12 по 18 ноября

WKF. Мадрид (Испания)

Участвуют более 1,1 тысячи бойцов, в том числе кыргызстанцы. Медали разыгрываются в разделах «кумите» и «ката» в личном и командном зачетах.

На корты вышли более 40 спортсменок из 15 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Возраст участников — до 23 лет. В 2017-м на аналогичном турнире у Кыргызстана была одна медаль.

Цель соревнований — формирование сборной КР для участия в международных стартах в сезоне-2019. Главными из них будут чемпионаты Азии и мира.

«Жаш-Муун» — Sun City;

«Баткен» — «Алга»;

EREM — «Строй-Мир».

M-1 Challenge 99 — Battle of Narts по смешанным единоборствам. Назрань (Россия)

Запланированы профессиональные поединки с участием спортсменов из нескольких стран. В весовой категории до 65,8 килограмма лучший боец Кыргызстана Бусурманкул Абдибаит уулу схлестнется с Залимбегом Омаровым (РФ).

«Жаш-Муун» — «Алга»;

«Баткен» — «Строй-Мир»;

EREM — Sun City.

Состоится несколько поединков с участием бойцов-профессионалов, в том числе кыргызстанца Алексея Федосеева.

«Жаш-Муун» — «Строй-Мир»;

«Баткен» — Sun City;

EREM — «Алга».