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Спорт

Спортивный календарь с 12 по 18 ноября

5-12 ноября. Чемпионат мира по карате-до WKF. Мадрид (Испания)

Участвуют более 1,1 тысячи бойцов, в том числе кыргызстанцы. Медали разыгрываются в разделах «кумите» и «ката» в личном и командном зачетах.

12-18 ноября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Музаффарнагар (Индия)

На корты вышли более 40 спортсменок из 15 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

12-18 ноября. Чемпионат мира по борьбе. Бухарест (Румыния)

В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Возраст участников — до 23 лет. В 2017-м на аналогичном турнире у Кыргызстана была одна медаль.

15-18 ноября. Чемпионат Кыргызстана по боксу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Цель соревнований — формирование сборной КР для участия в международных стартах в сезоне-2019. Главными из них будут чемпионаты Азии и мира.

16 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, первый этап, первый круг. Кызыл-Кия

«Жаш-Муун» — Sun City;

«Баткен» — «Алга»;

EREM — «Строй-Мир».

17 ноября. Международные соревнования M-1 Challenge 99 — Battle of Narts по смешанным единоборствам. Назрань (Россия)

Запланированы профессиональные поединки с участием спортсменов из нескольких стран. В весовой категории до 65,8 килограмма лучший боец Кыргызстана Бусурманкул Абдибаит уулу схлестнется с Залимбегом Омаровым (РФ).

17 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, первый этап, первый круг. Кызыл-Кия

«Жаш-Муун» — «Алга»;

«Баткен» — «Строй-Мир»;

EREM — Sun City.

18 ноября. Международные соревнования по кикбоксингу. Токио (Япония)

Состоится несколько поединков с участием бойцов-профессионалов, в том числе кыргызстанца Алексея Федосеева.

18 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, первый этап, первый круг. Кызыл-Кия

«Жаш-Муун» — «Строй-Мир»;

«Баткен» — Sun City;

EREM — «Алга».
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