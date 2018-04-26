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Экономика

К концу 2018 года госдолг Кыргызстана достигнет 55 процентов ВВП

По прогнозам, государственный долг Кыргызстана в концу 2018 года достигнет 55 процентов ВВП. Об этом говорится в годовом отчете Азиатского банка развития.

Отмечается, что в 2019 году показатель достигнет 56 процентов. При этом в АБР подчеркивают, что, несмотря на улучшение устойчивости долга, сохраняется уязвимость к внешним и внутренним рискам.

«Кыргызстан рассматривается как страна с умеренным уровнем риска долгового бремени из-за уязвимости относительно стабильности валюты и возможного ухудшения финансового состояния бюджета», — говорится в сообщении.

Министерство финансов планирует увеличить порог соотношения госдолга к ВВП до 70 процентов. В Минэкономики не видят в этом проблем, ведь Кыргызстан не нарушает договоренностей с кредиторами.
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