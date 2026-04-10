Чжэн Ву: КР нужно развивать частный сектор как ключевой драйвер экономики

Кыргызстану нужно развивать частный сектор как ключевой драйвер экономики, заявил сегодня на пресс-брифинге Азиатского банка развития по докладу «Обзор развития Азии» директор Постоянного представительства АБР в Кыргызской Республике Чжэн Ву.

По его словам, экономика Кыргызстана продолжает демонстрировать высокую устойчивость.

«В 2025 году рост оставался значительным и составил 11,1 процента, чему способствовали продолжающиеся государственные инвестиции, сильное частное потребление и широкомасштабное развитие основных отраслей.

Вместе с тем инфляция ускорилась до 8,2 процента вследствие высокого внутреннего спроса, роста стоимости импорта и корректировки регулируемых тарифов. В перспективе ожидается некоторое замедление темпов роста, однако они останутся высокими: 8,9 процента в 2026 году и 8,4 процента в 2027 году. Прогнозируется, что инфляция вырастет до 10,3 процента в 2026 году, а затем снизится до 8,5 процента в 2027 году», — отметил Чжэн Ву.

Он отметил, что эти показатели отражают важные тенденции.

• Во-первых, они подтверждают, что экономика сохраняет высокий темп развития.

• Во-вторых, они свидетельствуют о постепенной нормализации текущего этапа роста.

• В-третьих, они подчеркивают, что качество роста становится столь же важным, как и его темпы.

«Это и есть основной посыл, который мы хотели бы подчеркнуть сегодня: Кыргызская Республика добилась значительного экономического роста, однако для его устойчивого сохранения потребуется укрепление основ частных инвестиций и повышения производительности», — добавил представитель АБР.

По его словам, в последние годы рост в основном обеспечивался государственными инвестициями и частным потреблением.

«Хотя это способствовало расширению экономики, в долгосрочной перспективе рост все больше будет зависеть от более динамичного и конкурентоспособного частного сектора. Это означает необходимость привлечения большего объема частного капитала, улучшения деловой среды, укрепления финансового посредничества и создания условий для инвестиций, инноваций и создания качественных рабочих мест», — считает Чжэн Ву.

Он отмечает, что несмотря на высокие темпы роста, прирост производительности остается ограниченным, а частные инвестиции — как внутренние, так и иностранные — пока не реализуют свой потенциал в полной мере.

«Внутренние финансовые ресурсы имеются, однако они пока недостаточно направляются в производственные сектора. В то же время прямые иностранные инвестиции остаются на относительно низком и нестабильном уровне. Устранение этих ограничений будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого и качественного роста в среднесрочной перспективе. При этом экономические прогнозы сопровождаются повышенной неопределенностью. Во внешнем контексте экономика остается уязвимой к изменениям в торговле, ценах на сырье, потоках денежных переводов и более широким геополитическим процессам.

Внутри страны сохраняется инфляционное давление, а структурные ограничения — включая дефицит инфраструктуры, энергетические проблемы и ограниченные возможности реализации проектов — продолжают сдерживать экономику», — считает Чжэн Ву.

По его мнению, сейчас не время для самоуспокоенности.

«Напротив, это возможность использовать текущую высокую динамику роста для перехода к следующему этапу реформ, направленных на повышение производительности, укрепление устойчивости и развитие частного сектора как ключевого драйвера экономики.

Азиатский банк развития остается надежным партнером в этом процессе. Мы продолжим поддерживать Кыргызскую Республику посредством инвестиций, содействия в проведении политики и технической помощи, чтобы способствовать формированию более конкурентоспособной, инклюзивной и устойчивой экономики», — добавил он.