Масато Канда: В 2025-2027 годах АБР намерен выделить Кыргызстану $700 миллионов

Президент Азиатского банка развития Масато Канда дал брифиг для пяти ведущих СМИ Кыргызстана во время своего визита в Бишкек.

Глава АБР рассказал о планах организации в Кыргызстане и в регионе ЦАРЭС в целом. Масато Канда подчеркнул, что АБР видит в Кыргызстане одного из ключевых партнеров в Центральной Азии и готов значительно нарастить участие в реформах, инфраструктуре и климатической устойчивости.

Региональная связанность

На вопрос журналиста 24.kg о том, что АБР активно поддерживает крупные транспортно-логистические проекты в Кыргызстане и регионе CAREC и какую роль банк видит для себя в координации и финансировании таких инициатив, как он намерен обеспечить, чтобы выгоды от них получали не только крупные города, но и удаленные районы, Масато Канда ответил, что это действительно своевременный вопрос.

«Прежде всего, хочу поздравить Кыргызстан с успешным председательством в CAREC. АБР представляет секретариат этой программы и крупнейшим многосторонним партнером страны. Поэтому мы ощущаем особую ответственность за успех региональной связанности.

Региональная связанность и инклюзивность — один из ключевых приоритетов нашей стратегии. Мы не просто финансируем проекты, но и координируем работу стран, предоставляя экспертную поддержку.

До 2030 года мы планируем инвестировать $10 миллиардов в развитие транспортных коридоров CAREC, и $4 миллиарда из них будут направлены на коридор CAREC-2. При этом важно, чтобы результаты развития инфраструктуры ощущали не только жители столиц и больших городов.

Мы намерены обеспечить, чтобы выгоды доходили до малых городов, сельских территорий и отдаленных регионов, где живут наиболее уязвимые группы населения. Поэтому наши проекты изначально разрабатываются как инклюзивные, с упором на создание логистических узлов, улучшение доступности и соединение труднодоступных районов с региональными и глобальными рынками», — добавил он.

Поддержка энергетики

Говоря о поддержке одного из самых масштабных проектов в энергетике Камбар-Ата-1, Масато Канда отметил, что данный проект имеет стратегическое значение не только для энергетической безопасности страны, но и для управления водными ресурсами.

«АБР является ведущим партнером Кыргызстана в крупных инфраструктурных инициативах, включая гидроэнергетику. Мы планируем предоставить $300 миллионов поэтапно, начиная со $140 миллионов на льготных условиях. Эта поддержка будет направлена на подготовку, реализацию и повышение эффективности проекта.

Помимо Камбар-Аты-1, АБР активно способствует развитию зеленой энергетики.

Мы видим большой потенциал Кыргызстана в области возобновляемых источников энергии — от гидроэнергетики до инновационных проектов, таких как плавучие солнечные панели. Также мы намерены помогать государственным учреждениям в повышении энергоэффективности», — подчеркнул он.

Электробусы для чистоты воздуха

Говоря о своем посещении нового проекта по внедрению электробусов в Бишкеке, он отметил, что деятельность депо вдохновила его.

«Электробусы чистые, тихие, удобные в эксплуатации. Но больше всего меня впечатлили три вещи. Во-первых, экологичность: такие автобусы существенно сокращают выбросы и улучшают качество воздуха. Во-вторых, инклюзивность: пандусы, широкие двери, удобная посадка делают транспорт доступным для женщин с детьми, пожилых граждан и людей с инвалидностью. И, в-третьих, баланс между экологической повесткой и социальной инклюзивностью. Это модель, которую можно успешно масштабировать за пределами Бишкека. Мы будем расширять сотрудничество в области зеленого транспорта и работать над тем, чтобы такие проекты появлялись и в других городах страны», — добавил Масато Канда.

Век цифровизации

На вопрос о том, АБР помогает Кыргызстану в цифровой трансформации и повышении конкурентоспособности, глава банка отметил, что цифровизация — один из пяти стратегических приоритетов АБР.

«Чтобы усилить поддержку, мы создали специальный офис, который занимается исключительно цифровыми технологиями и вопросами внедрения цифровых платформ. Цифровизация расширяет рынки, снижает издержки, ускоряет движение товаров и капитала. Она позволяет странам совершать технологический рывок и сокращать разрыв в доходах. Но важно учитывать кибербезопасность, повышение энергопотребления, переподготовку кадров и цифровую грамотность. Эти направления АБР также активно поддерживает.

Сегодня особенно важный день: мы подписали Бишкекскую декларацию в рамках цифрового коридора CAREC. Это большой шаг к снижению торговых барьеров, ускорению документооборота и увеличению капитальных потоков. АБР намерен усилить работу по цифровой трансформации региона под лидерством Кыргызстана», — считает Масато Канда.

Расширение сотрудничества

Глава АБР отметил, что макроэкономическая ситуация действительно улучшилась.

Журналисты отметили, что Кыргызстан демонстрирует устойчивый экономический рост и задали вопрос о том, как это повлияет на дальнейшее сотрудничество страны с АБР.

«Это позволяет нам расширить объем и направления сотрудничества. В 2025–2027 годах АБР планирует выделить Кыргызстану $700 миллионов. Это отражает высокий уровень доверия к проводимым реформам и экономическому развитию. Мы выделяем три ключевых направления поддержки.

Первое — помощь в наращивании частных инвестиций. Для достижения целей Национальной стратегии развития-2030 необходимо привлечь больше частного сектора. Мы будем содействовать улучшению инвестиционного климата и финансированию малого и среднего бизнеса.

Второе — поддержка крупных инфраструктурных проектов. Это касается энергетики, водных ресурсов, транспорта и других критически важных сфер.

Третье — укрепление устойчивости страны к климатическим угрозам и природным катастрофам. Кыргызстан уязвим к последствиям изменения климата, и мы намерены продолжать помогать в адаптации и снижении рисков», — резюмировал Масато Канда.

АБР — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и стабильный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими членами и партнерами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегические партнерства для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты. Основанный в 1966 году, АБР принадлежит 69 членам, 50 из которых расположены в регионе.