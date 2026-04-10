Экономика

АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана на уровне 8,9 процента в 2026 году

Экономика Кыргызстана в 2026 году вырастет на 8,9 процента. Такой прогноз содержится в апрельском выпуске доклада Азиатского банка развития «Обзор развития Азии».

По оценкам аналитиков, темпы роста замедлятся по сравнению с 2025-м, когда показатель составил 11,1 процента, однако останутся устойчивыми. 

В 2027 году ожидается рост на уровне 8,4 процента.

Основным драйвером экономики, как отмечается, сохранится внутренний спрос. Его поддержат денежные переводы и государственные инвестиции в рамках Национальной программы развития до 2030-го. В то же время активность в строительстве и торговле, по прогнозу, снизится.

Страновой директор АБР в КР Чжэн Ву заявил, что республика сохраняет потенциал для высоких темпов роста в среднесрочной перспективе. По его словам, для этого необходимо усиливать роль частного сектора и продвигать структурные реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата.

Инфляция, согласно прогнозу, вырастет с 8,2 процента в прошлом году до 10,3 процента в 2026-м, а затем снизится до 8,5 процента в 2027 году.

На рост цен повлияют высокий внутренний спрос, повышение тарифов на электроэнергию и отопление, а также колебания обменного курса.

При этом инфляция останется выше целевого диапазона Национального банка (5-7 процентов). В этих условиях регулятор, как ожидается, сохранит жесткую денежно-кредитную политику, включая валютные интервенции.

В АБР также предупреждают о рисках замедления экономики. Среди них — геополитическая неопределенность, изменения в цепочках поставок и рост цен на энергоносители, которые могут повлиять на инфляцию и торговые потоки.

Азиатский банк развития — многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный и устойчивый экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основан в 1966 году. Объединяет 69 стран-участниц, из которых 50 находятся в регионе. Реализует проекты за счет финансовых инструментов и партнерств, направленных на развитие инфраструктуры, экономики и повышение качества жизни. 
АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана на уровне 8,9 процента в 2026 году