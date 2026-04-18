Адылбек Касымалиев рассказал главе АБР о достижениях Кыргызстана

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в рамках весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне провел встречу с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда.

Он информировал руководство АБР о темпах развития страны. Отмечено, что за последние четыре года среднегодовой темп роста ВВП составил 10,2 процента, а по итогам 2025 года достиг 11,1 процента.

Согласно данным МВФ, в 2024 году Кыргызстан вошел в ТОР-3 стран мира по темпам реального роста ВВП.

Основной темой разговора стало формирование Кыргызстана как регионального транспортно-логистического хаба к 2030 году. Адылбек Касымалиев поблагодарил АБР за поддержку проекта национальной платформы электронной логистики, которая позволит интегрировать информационные системы транспорта, обеспечить цифровой обмен данными между участниками логистических цепочек.

В свою очередь, Масато Канда высоко оценил экономические реформы Кыргызстана и подтвердил готовность АБР продолжать поддержку приоритетных инфраструктурных и цифровых проектов республики.