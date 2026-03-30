Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике

Постоянному представительству Азиатского банка развития (АБР) в Кыргызской Республике требуется
ПОМОЩНИК ПО ЛОГИСТИКЕ
Обязанности:
- Ассистировать руководителю по финансам и администрации во всех вопросах, связанных с взаимодействием с государственными органами, включая получение аккредитационных карт и других документов, необходимых для сотрудников, назначенных в офис KYRM, а также таможенное оформление оборудования, пребывающего в офис KYRM.
- Ассистировать в выполнении всех необходимых задач, связанных с учетом и управлением активами офиса, включая содействие в ежегодной инвентаризации.
- Ассистировать в подготовке и обновлении руководства для миссий, прибывающих в офис KYRM.
- Ассистировать в управлении автопарком офиса, включая координацию графика транспортных средств, техническое обслуживание и контроль графиков работы и сверхурочных водителей. Регулярно отчитываться перед руководителем по всем вопросам, касающимся управления и технического обслуживания автопарка, а также работы водителей.
- Выступать в роли заместителя координатора по вопросам безопасности офиса и оказывать помощь координатору по вопросам безопасности. Это включает в себя: (i) периодическое обновление списка сотрудников офиса и членов семей, а также списка координаторов групп и обеспечение выполнения требований UNDSS MOSS; (ii) регулярное обновление схемы экстренного вызова; (iii) координацию с UNDSS и CSRS-SE по всем вопросам безопасности.
- Ассистировать в координации общего управления офисом, такого как мелкий ремонт и техническое обслуживание офиса, а также в повседневной работе.
- Ассистировать в общении с поставщиками товаров и услуг по различным вопросам, связанным с финансовыми документами и платежами.
- Выполнение других обязанностей, связанных с административным управлением и логистикой офиса, по мере необходимости.
Требования:
- Степень бакалавра в области менеджмента/администрирования или смежных областях. В качестве альтернативы может быть рассмотрена университетская степень в смежных областях в сочетании с дополнительным соответствующим профессиональным опытом в области офисного управления или логистики/администрирования.
- Минимум три года соответствующего профессионального опыта.
- Требуются хорошие навыки письменной и устной коммуникации на английском языке.
- Личные качества: открытость, адаптивность, надежность, ответственность, пунктуальность, способность работать под давлением.
Работодатель оставляет за собой право одного месяца испытательного срока.
Заявки с пометкой «ПОМОЩНИК ПО ЛОГИСТИКЕ» направлять не позднее 8 апреля 2026 года на почту nkubataliev@adb.org в формате PDF.
В связи с возможным большим количеством заявлений АБР свяжется только с кандидатами, прошедшими предварительный отбор в короткий список.
***
Asian Development Bank Kyrgyz Republic Resident Mission (ADB KYRM) is seeking applications to fill a long-term position of a
LOGISTICS ASSISTANT
Description of Responsibilities
- Assist Principal Finance and Administration Officer in all Government relations activities including obtaining accreditation cards and other documents required by the IS posted/outposted at KYRM and customs clearance of KYRM equipment.
- Assist Principal Finance and Administration Officer in completing all required tasks relating to KYRM’s asset management, including inventory management and assist in conducting of annual physical inventory.
- Assist Principal Finance and Administration Officer in preparation and updating of KYRM Mission Guidelines for use of all HQ and KYRM staff, consultants and missions.
- Assist Principal Finance and Administration Officer in managing KYRM’s fleet of vehicles, including coordination of vehicle dispatch schedule, maintenance of vehicles and monitoring of driver’s work schedules and overtimes. Regularly report to the Principal Finance and Administration Officer on all matters related to fleet management and maintenance, and work of drivers.
- Serve as KYRM’s Alternate Security Focal Point and assist KYRM Security Focal Point. This includes (i) periodically update the list of KYRM staff and dependents and warden list and ensure that UNDSS MOSS requirements are met; (ii) regular update of KYRM Emergency Calling Tree: and (iii) coordinate with UNDSS and CSRS-SE on all security/safety matters.
- Assist Principal Finance and Administration Officer in coordinating general office management such as minor office repairs and maintenance, and daily routine.
- Assist Principal Finance and Administration Officer in communicating with suppliers regarding various financial documents and payments related concerns/issues.
- Carry out other duties related to office administration and logistics, as required.
Selection Criteria
- Bachelor’s degree in Management / Administration or relevant fields. Alternatively, a university degree in related fields combined with additional relevant professional experience in office management or logistics / administration can be considered.
- Minimum of 3 years of relevant professional experience.
- Good written and verbal communication skills in English is required.
- Personal traits: open, adaptive, reliable, responsible, punctual, able to work under pressure.
The Employer retains the discretion to set a three-month probationary period.
Send the application by email quoting “Logistics Assistant” by 8 April 2026 to nkubataliev@adb.org in PDF format.
Due to the possible large volume of applications, ADB will contact shortlisted candidates only.