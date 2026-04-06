16:03
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

АБР выделит грант в $28,2 миллиона на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях

Азиатский банк развития выделит грант в $28,2 миллиона на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Согласно нему, деньги будут выделяться через два механизма:

1. предоставление бюджетной поддержки в случае чрезвычайных ситуаций средней степени тяжести. Сумма гранта — $13,2 миллиона — средства будут выделяться семьям пострадавших от ЧС;

2. выпуск облигаций на случай стихийных бедствий. Данный механизм предназначен для обеспечения быстрой ликвидности в ответ на редкие, но особо разрушителъные бедствия, вызванные сильными землетрясениями и наводнениями. Сумма гранта — $15 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369126/
просмотров: 215
Версия для печати
6 апреля, понедельник
15:54
Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов из Европы и США Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов...
15:40
Почти 57 тысяч абитуриентов записались на Общереспубликанское тестирование
15:37
Тяжелое ДТП с военнослужащим в Баткене: семья просит помощи
15:31
В ЖК обеспокоены рекламой продуктов для искусственного питания детей
15:26
За выходные в Бишкеке выявлено 130 водителей в алкогольном опьянении