АБР выделит грант в $28,2 миллиона на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях

Азиатский банк развития выделит грант в $28,2 миллиона на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Согласно нему, деньги будут выделяться через два механизма:

1. предоставление бюджетной поддержки в случае чрезвычайных ситуаций средней степени тяжести. Сумма гранта — $13,2 миллиона — средства будут выделяться семьям пострадавших от ЧС;

2. выпуск облигаций на случай стихийных бедствий. Данный механизм предназначен для обеспечения быстрой ликвидности в ответ на редкие, но особо разрушителъные бедствия, вызванные сильными землетрясениями и наводнениями. Сумма гранта — $15 миллионов.