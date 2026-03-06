В Минпросвещения КР обсудили реформу образования с представителями АБР

В Министерстве просвещения Кыргызстана состоялась встреча главы ведомства Догдуркуль Кендирбаевой с представителями Азиатского банка развития (АБР) в рамках обзорной миссии.
По данным пресс-службы министерства, в ходе встречи стороны провели обзор общего прогресса реализации проекта по реформированию школьного образования.
Догдуркуль Кендирбаева отметила, что этот год рассматривается как этап предпрофильной подготовки, который позволит уже в следующем году перейти к внедрению профильного обучения. Для этого, по ее словам, базисный учебный план должен быть более гибким и обеспечивать академическую свободу школ.
В ходе миссии также обсуждены текущий статус инновационных школ и перспективы их развития.
Кроме того, участники встречи обсудили статус подготовки к будущему проекту в сфере начального профессионального образования, который будет финансироваться из средств АБР.