В Минпросвещения КР обсудили реформу образования с представителями АБР

В Министерстве просвещения Кыргызстана состоялась встреча главы ведомства Догдуркуль Кендирбаевой с представителями Азиатского банка развития (АБР) в рамках обзорной миссии.

По данным пресс-службы министерства, в ходе встречи стороны провели обзор общего прогресса реализации проекта по реформированию школьного образования.

Догдуркуль Кендирбаева отметила, что этот год рассматривается как этап предпрофильной подготовки, который позволит уже в следующем году перейти к внедрению профильного обучения. Для этого, по ее словам, базисный учебный план должен быть более гибким и обеспечивать академическую свободу школ.

В ходе миссии также обсуждены текущий статус инновационных школ и перспективы их развития.

Кроме того, участники встречи обсудили статус подготовки к будущему проекту в сфере начального профессионального образования, который будет финансироваться из средств АБР.