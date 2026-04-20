Власть

Соглашение с АБР о поддержке в чрезвычайных ситуациях ратифицировал президент КР

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации грантового соглашения с Азиатским банком развития на поддержку Кыргызстана в чрезвычайных ситуациях.

АБР выделит грант размером $28,2 миллиона.

В соответствии с документом деньги будут выделены через два механизма:

  • предоставление бюджетной поддержки в случае чрезвычайных ситуаций средней степени тяжести (сумма гранта — $13,2 миллиона) — средства будут выделять семьям, пострадавшим от ЧС;
  • выпуск облигаций на случай стихийных бедствий (этот механизм предназначен для обеспечения быстрой ликвидности в ответ на редкие, но особо разрушителъные бедствия, вызванные сильными землетрясениями и наводнениями) — сумма гранта составляет $15 миллионов.

Согласно закону, Минфин должен уведомить Азиатский банк развития о выполнении Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления этих документов в силу.
