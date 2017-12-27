Экономика-2017. Скромный рост ВВП и проблемы с инвесторами

По итогам 2017 года рост ВВП Кыргызстана может составить 3,5-3,8 процента. Но особо хвастать нечем. Экономика по-прежнему зависима от добычи золота, а инвесторы после скандалов идти в Кыргызстан не торопятся.

ВВП — низкая база и замедление к концу года

Экономика Кыргызстана начала год с неплохих результатов. Рост ВВП по итогам января 2017 года составил рекордные 7,9 процента. Но эксперты не спешили радоваться. Бурный рост был вполне понятен. В 2016 году из-за снижения объемов добычи золота на месторождении Кумтор ВВП рухнул на 10,7 процентов.

В 2017 году рудник работал стабильно, потому и рост первую половину года был значительным. Да, экономика росла, но только по сравнению с минусовыми значениями прошлого года. Анализ показателей более стабильного 2015 года показывал, что радоваться-то нечему. Отмечалось падение на 12,5 процента.

Так продолжалось до сентября 2017 года. Разрыв между данными 2017 и 2015 годов сокращался, но и рост ВВП уже не был столь «резвым».

В августе 2017 года внутренний валовый продукт был ровно таким же, как и два года назад. Но и это уже победа. Экономика восстановилась после шока от вступления в ЕАЭС и совпавшего с этим регионального кризиса.

Реальный рост ВВП показал лишь по итогам сентября 2017 года — в 1,5 процента по сравнению с 2015-м. Но к тому времени и по сравнению с 2016 годом он рос уже не столь быстро — на вполне разумные 5 процентов.

Но и тут есть ложка дегтя. Во второй половине 2016 года объемы добычи золота на месторождении Кумтор вернулись на прежние позиции, и кривая падения ВВП страны превратилась в кривую роста.

«Если мы говорим о ВВП в этом году, то в начале года цифры были очень впечатляющие — рост составлял более 7 процентов. Сейчас цифра стала меньше, мы растем в пределах 4 процентов. Но это связано с тем, что на ВВП влияние оказывает «Кумтор», и его высокие показатели конца 2016-го сейчас несколько смазывают экономическую статистику», — считает бывший вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По итогам 11 месяцев 2017 года ВВП Кыргызстана вырос лишь на 4 процента. Экономика начала замедляться. Это повод задуматься. В декабре значительного экономического рывка не будет. Наиболее вероятен сценарий, когда рост ВВП по итогам года составит 3,5-3,8 процента.

Это значительный риск. Запаса на будущее у экономики нет. Она по-прежнему значительно зависит от показателей «Кумтора». В 2018 году на руднике объемы добычи золота уменьшатся, так что нынешний рост ВВП может так же быстро превратиться в падение.

Промышленность впервые растет

«В этом году радуют показатели промышленности. Она показала рост более чем в 12 процентов. Это говорит, что экономика трансформируется. И происходит именно так, как и ожидали. Если раньше мы видели развитие сектора услуг и торговли, а население получало много доходов от реэкспортных поставок, то сегодня экономика перестраивается, и уклон идет в сторону промышленного производства», — подчеркнул Олег Панкратов.

По росту промышленности Кыргызстан на первом месте среди стран Евразийского экономического союза. Но тут вновь прослеживается ориентация экономики на горнорудный сектор. Самые большие успехи демонстрировали отрасли, так или иначе связанные с полезными ископаемыми. В разы выросли объемы добычи металлических руд. Показатель держится на рекордно высоком уровне весь год.

Адаптация промышленности к новым условиям и правилам ЕАЭС лучше всего заметна на росте производства продукции в текстильной и пищевой промышленности. Легкая промышленность и до вступления Кыргызстана неплохо себя чувствовала. После швейникам понадобилось немного времени, чтобы вернуть потерянные рынки.

А вот пищевая промышленность начала возрождаться именно после 2015 года. По итогам 2017 года значительно выросли объемы производства консервированных фруктов и овощей.

Второй год подряд радуют глаз показатели выпуска сахара. В 2016 году крестьяне посадили и вырастили столько сахарной свеклы, что завод «Каинды-Кант» работал до февраля 2017 года.

После модернизации запустили второй сахарный завод — «Кошой». Это облегчило ситуацию. Но все равно на пунктах приема свеклы стояли километровые очереди. Оба завода до сих пор работают — запасы полученного сырья приличные.

Проблема «Кумтора» решена

Проект «Кумтор» — главная экономическая опора, головная боль и любимая игрушка политиков. Без него бюджет Кыргызстана был бы значительно худее, да и жилось бы сложнее. Но это не мешает патриотам и прочим регулярно кричать о национализации рудника. Денег и специалистов для эффективного управления такой махиной у нас нет. Но помечтать же хочется.

Одним из главных событий 2017 года стало подписание между правительством и «Центеррой» нового соглашения по «Кумтору». И пусть многие эксперты говорят, что это совсем не точка в череде скандалов, споров и пересмотров условий работы канадской компании, но и договоренности позволят предприятию работать в ближайшей перспективе спокойно.

Решение проблем с «Кумтором» — пожалуй, единственное значимое достижение властей в горнорудной отрасли. Второе по запасам золота месторождение Джеруй пока в подвешенном состоянии.

Периодически появляются слухи, что проект так и не запустят в срок. Недавно на месторождении началось строительство золотоизвлекательной фабрики. Компания «Альянс Алтын» планирует начать добычу золота в январе 2019-го, а завершить ЗИФ и хвостохранилище — к марту 2019 года.

Планы правительства реализовать на конкурсе угольное месторождение Кара—Кече успехом не увенчались. Грандиозный проект по строительству к нему железной дороги и возведению ТЭС пока только в мечтах чиновников. Реальных инвесторов, желающих вкладываться в проект с длительным сроком окупаемости, пока нет.

Скандальные инвестиции

К слову об инвесторах. С ними в 2017 году у властей Кыргызстана было все сложно. И если история с мирным разрешением споров с «Центеррой» добавила очков в копилку инвестиционной привлекательности республики, то два других скандала репутацию республики подмочили.

Читайте по теме Скандал с Liglass Trading. Все только начинается?

Сначала летом и без того скандальный и сложный проект Верхненарынского каскада ГЭС оброс еще большими проблемами. Начиналось все мирно. Нашлись чешские инвесторы — компания Liglass trading, которые вместе с 10 малыми ГЭС готовы были строить и две станции каскада. Они же должны были выплатить $37 миллионов для погашения долга перед «Русгидро». Но хэппи-энда не случилось. На проверку инвесторы оказались мошенниками, договор с ними расторгли, и строить ГЭС оказалось некому.

Читайте по теме Продажа MegaCom. Кто стоит за Еленой Нагорной?

Не успели утихнуть страсти по скандалу с Liglass trading, как правительство нашло покупателя на компанию MegaCom. Потенциальная покупательница — чайная королева Елена Нагорная — сначала заявила, что готова купить компанию за предложенную государством цену. Но потом выяснилось, что она хотела лишь взять сотового оператора в доверительное управление на три года. И только потом, возможно, купить. Сделку также расторгли.

В итоге к концу года мы так и не можем похвастать привлечением в страну серьезных инвесторов. А тут и журнал Forbes включил Кыргызстан в число худших стран для ведения бизнеса. Республика оказалась на 123-м месте из 153 стран.