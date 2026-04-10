МВФ предупредил Кыргызстан о рисках перегрева экономики

Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост, однако рискует столкнуться с перегревом из-за высокой инфляции и активного кредитования. Об этом говорится в заключительном заявлении миссии по консультациям Международного валютного фонда (МВФ), которая работала в республике с 18 марта по 1 апреля 2026 года.

Динамика и инфляция

С 2022 года экономический рост обеспечил расширение торговли, приток денежных переводов и строительный бум. Это повысило доходы населения, но спровоцировало инфляцию выше целевого диапазона Национального банка КР (5-7 процентов). Эксперты ожидают, что уровень цен останется высоким до 2027 года и будет постепенно снижаться после этого при условии надлежащей корректировки макроэкономической политики.

Высокие объемы денежных переводов и высокие цены на золото будут и дальше поддерживать внешнеэкономическую ситуацию, хотя сохраняющиеся ошибки и упущения в платежном балансе осложняют оценку основных внешних факторов и подчеркивают необходимость улучшения качества и прозрачности данных.

В условиях быстрого роста кредитования, значительного повышения заработной платы и повышенной ликвидности это указывает на признаки перегрева экономики, требующего своевременной корректировки политики.

Прогнозируется замедление ее роста по мере нормализации показателей, связанных с торговлей, но он остается немного выше прогнозируемого потенциала благодаря продвижению крупных инфраструктурных проектов.

Фискальная политика

В 2026 году аналитики прогнозируют переход бюджета в дефицит после профицитных 2023–2025 годов. Основная причина — рост зарплат в государственном секторе и увеличение капитальных расходов.

Хотя прогнозируемый дефицит остается умеренным, общие потребности в финансировании значительно возрастают из-за чистого приобретения финансовых активов и квазифискальных операций. Миссия отмечает, что эта динамика подразумевает важность полного учета фискальных операций в рамках бюджета для более четкой оценки базовой фискальной позиции.

Риски для экономики

Внешние угрозы включают падение объемов реэкспорта, волатильность цен на сырье и глобальную нестабильность. Внутренние вызовы связаны с операциями с криптоактивами и так называемыми квазифискальными расходами (это финансовые операции госкомпаний или Нацбанка, которые по сути являются государственными расходами или субсидиями, но не проходят через официальный республиканский бюджет, тем самым искажая реальную картину расходов).

Кроме того, эксперты отметили: несмотря на то, что Кыргызская Республика ограниченно затронута войной на Ближнем Востоке, устойчиво высокие цены на нефть могут усилить инфляционное давление.

Рекомендации МВФ

Для создания резервов МВФ предлагает отменить часть льгот по НДС, сделать подоходный налог прогрессивным и постепенно сократить энергетические субсидии.

В то же время в целом благоприятная экономическая обстановка предоставляет возможность укрепить политические резервы, пересмотреть макроэкономическую политику и ускорить структурные реформы для поддержки устойчивого роста, движимого частным сектором.

Миссия также подчеркнула важность осмотрительного управления долгом, избегания квазифискального финансирования и усиления мониторинга фискальных рисков, особенно в отношении государственных предприятий, для обеспечения устойчивости долга и доверия к политике.

Прогнозы по экономике от других институтов

Выводы миссии МВФ о возможном замедлении роста перекликаются с недавними корректировками других финансовых институтов.

В апреле Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Кыргызстана на 2026 год до 6,1 процента, а на 2027 год — до 5,8 процента.

Азиатский банк развития прогнозирует, что экономика Кыргызстана в 2026 году вырастет на 8,9 процента, в 2027-м ожидается рост на уровне 8,4 процента. Основным драйвером экономики, как отмечают в АБР, сохранится внутренний спрос. Его поддержат денежные переводы и государственные инвестиции в рамках Национальной программы развития до 2030-го. В то же время активность в строительстве и торговле, по прогнозу, снизится.

Кабинет министров и Министерство экономики Кыргызстана прогнозируют рост на уровне 8,6 процента в 2026-м. Столь амбициозные планы власти строят на базе итогов 2025-го, когда экономика республики показала рекордный рост на 11,1 процента, во многом благодаря активной поддержке внутреннего спроса и кредитованию.